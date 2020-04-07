Виктор Мамин: Южноуральские предприятия с огромной энергией спасают свой бизнес

Предприятия Челябинской области в связи с пандемией коронавируса испытывают сложности с экспортом своей продукции. Однако представители южноуральского бизнеса не унывают.

"Безусловно, сложности есть. Причем связаны они не только со стороной Российской Федерации, но и с соседними государствами. Да, мы испытывали определенные сложности с Казахстаном, Китаем. В Европе то, что происходит, даже не будем комментировать. Это не чья-то вина, это беда. Тем не менее наши предприятия ищут выходы из этой ситуации с огромной энергией. Они достаточно компетентны", - заявил на брифинге в понедельник, шестого апреля, первый вице-губернатор региона Виктор Мамин.

По его словам, текущая ситуация требует ручного вмешательства, ручного разбора.

"К нам за помощью обращаются муниципалитеты. Мы еще никогда никому не отказали в помощи. Главное - грамотно сформулировать проблему, правильно поставить задачу перед органами власти для того, чтобы нам можно было вмешаться и решить вопрос в пользу наших земляков, наших предприятий. Безусловно, рано или поздно (лучше рано) эта работа наладится, ограничительные меры со всех сторон придут в состояние, комфортное для бизнеса. Мы все понимаем, что рано или поздно экономика начнет восстанавливаться", - отметил Виктор Мамин.

Он рассказал, что в Челябинской области были по-настоящему тревожные сигналы . Так, мог реально остаться без сырья Ашинский металлургический завод, так как часть сырья идет из Башкирии.

"Мы закрыли эту ситуацию в течение дня - с привлечением коллег из Башкортостана. Еще раз говорю, мы ни одно из обращений не оставляем без ответа, каждое разбираем в ручном режиме, - подчеркнул Виктор Мамин. - Каких-то острых сигналов о том, что предприятие завтра остановится именно в связи с отсутствием сырья из-за закрытия границ, пока не имеем".

Одним из ведущих предприятий Южного Урала, экспортирующих свою продукцию за границу, является агрохолдинг "Равис". Птицефабрика, чья продукция известна на всю страну и любима китайским потребителем, порадовала хорошими новостями.