Кредитные каникулы для мобилизованных: консультация

Федерация профсоюзов Челябинской области подготовила подробную консультацию по кредитным каникулам для мобилизованных.

Кому предоставляются

Кредитные каникулы предоставляются лицам, призванным на военную службу по мобилизации, проходившим военную службу в ВС РФ или находящимся на военной службе в войсках нацгвардии РФ, участвовавших или участвующих в СВО на территории Украины, ДНР И ЛНР, лицам, добровольно содействующие в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, а также членам их семей.

Что такое кредитные каникулы

Кредитные каникулы – это льготный период кредитования, когда заемщик имеет возможность не осуществлять или делать меньшие ежемесячные платежи по займу. При этом штрафных санкций и последствий для кредитной истории не будет.

Куда обращаться

«За предоставлением кредитных каникул нужно обратиться с требованием об изменении условий кредитного договора в банк или другую организацию, с которой такой договор был заключен. Необходимо представить документ, подтверждающий мобилизацию либо участие в СВО, а для членов семей военнослужащих и добровольцев – документы, подтверждающие их статус», - рассказывает юрист Федерации профсоюзов Ольга Меньшикова.

Срок действия

Заемщик сам может определить дату начала льготного периода, но не ранее 21 сентября 2022 года. Исполнение обязательств по кредитным договорам (договорам займа) приостанавливается на срок мобилизации или участия в СВО плюс 30 дней, а также на период нахождения заемщика в медицинской организации на лечении от заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО, льготный период продлевается.

Наличие процентов за пользование каникулами

По ипотечным кредитам дополнительной переплаты за пользование кредитными каникулами не возникает. График платежей просто сдвигается на срок «каникул». По потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам начисляются проценты. Их размер составляет 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, устанавливаемого Банком России.

Дополнительная информация

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, связанной с участием в СВО, а также, если он получит инвалидность первой группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях.

Прием юриста Федерации профсоюзов

Получить дополнительную консультацию юриста в Федерации профсоюзов Челябинской области можно по телефонам 263-14-83 или 8-909-085-09-77, а также по электронной почте - yurist@chelprof.ru.