Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения

Аграрии Челябинской области приобрели к середине января почти девять тонн минеральных удобрений. Пока это чуть больше 15 процентов от запланированного на 2022 год объема. Нужное количество минудобрений планируется закупить по фиксированной цене, которая оставлена неизменной с ноября прошлого года благодаря соглашению федерального правительства с заводами-изготовителями.

От том, как ведется закупка минеральных удобрений в Челябинской области, рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.

«Мы должны получить нужный нам результат весенних полевых работ, с применением удобрений. За последние три года опыт работы в условиях засухи показал, что без удобрений не удалось бы вырастить хороший объём продукции сельского хозяйства. Для всех регионов России федеральным минсельхозом установлен план закупок минеральных удобрений по фиксированной цене, который составлен на основе расчёта потребностей наших агропредприятий. В прошлом году план закупок в целом выполнялся, нужно продолжить эту работу и в этом году. По данным производителей и поставщиков удобрений, на январь законтрактовано более трех тысяч тонн в физическом весе, это 74 % от месячного плана», - сказал первый заместитель министра Александр Завалищин.

План поставок удобрений был введен, чтобы гарантировать поставщикам определённый объём сбыта по фиксированным ценам. Остальной объем они реализуют по рыночным ценам, чтобы избежать убытков.

Представители поставщиков минудобрений рассказали, что на складах продукции достаточно, чтобы обеспечить поставки в необходимом объеме. Бывает, что хозяйства подают заявки на приобретение удобрений позже, чем требуется, из-за отсутствия оборотных средств. После реализации своей сельхозпродукции, например, зерна или картофеля, аграрии располагают необходимыми финансами, оплачивают договоры поставки удобрений и получают эту продукцию в установленный срок.