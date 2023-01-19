Южноуральские промышленники адаптируют проект «Профессионалитет»

В Челябинской области будут сформированы четыре образовательных кластера для реализации федерального проекта «Профессионалитет».

В Челябинске состоялось заседание рабочей группы, сформированной для рассмотрения вопросов реализации федерального проекта «Профессионалитет» и разработки рекомендаций ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» правительству Челябинской области.

Федеральный образовательный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года и направлен на подготовку квалифицированных кадров рабочих профессий. Для реализации проекта формируются кластеры – образовательно-производственные центры, где интегрируются колледжи и предприятия. В Челябинской области сформированы четыре образовательных кластера по отраслям: «Атомная промышленность», «Металлургия» и «Машиностроение».

Общая сумма финансирования в 2022 году составила почти 620 миллионов рублей, из которых – 400 миллионов средства федерального бюджета, средства областного бюджета – 53 миллиона рублей, средства предприятий – почти 160 миллионов и средства учебных заведений – более пяти миллионов рублей. Общее количество учащихся – около двух с половиной тысяч человек.

В 2023 году будет сформировано еще четыре кластера, где будут обучаться еще более двух с половиной тысяч человек. Общая сумма финансирования запланирована в объеме 539 миллионов рублей.

Предприятия СПП активно подключились к реализации проекта. Сегодня в его рамках работают: Группа ММК, автозавод «Урал», ЧТПЗ, компания «Интерсвязь», НИИ по измерительной технике имени Брейгина и другие.

«Необходимо увеличить количество предприятий, вошедших в проект «Профессионалитет». Совместить проект с дуальной системой обучения и вовлечь в проект предприятия среднего бизнеса, работающие в малых городах Челябинской области», - отметил вице-президент СПП Семен Мительман,

Также вице-президент подчеркнул, что реализована одна из инициатив челябинского СПП, высказанная еще два года назад – отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для студентов, чтобы молодые специалисты «закрепились» на предприятиях. Согласно последним распоряжениям Минобороны РФ в России будет поэтапно повышаться нижняя планка призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Что касается других сложностей в реализации «Профессионалитета», то в их числе отсутствие единого понимания у бизнеса и минобра дуальной системы обучения (при которой 30% учебного времени студент проводит в аудитории, а 70% - на предприятии). Также остается нерешенной проблема отвлечения высококвалифицированных кадров для наставничества. Бизнес предлагает заменить наставников - работников предприятий на преподавателей колледжей, после прохождения ими специальной производственной подготовки. При этом областная программа субсидирования наставничества (20800 рублей на одного наставника в течение трех месяцев) продлена на 2023 год.