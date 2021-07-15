Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

В Челябинской области вторая группа школьников из Нагайбакского района, у которых из-за ландшафтных пожаров прервалась смена в загородном оздоровительном лагере «Роднички», прилетела на отдых на Черное море.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, девять самых маленьких из эвакуированных детей прибыли во всероссийский лагерь «Артек».

Напомним, из-за пожара в Нагайбакском районе смена в лагере «Роднички» для детей завершилась досрочно, 118 детей и 22 сотрудника эвакуировали восьмого июля. Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых на Черном море для тех детей, которым не удалось оздоровиться в «Родничках».

Мама одного из детей Анжела Сайфулина от лица родителей выразила огромную благодарность всем, кто принял участие в организации поездки их детей на отдых к Черному морю. «В первую очередь губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также министру образования Челябинской области Александру Кузнецову, работникам нашего отдела образования и Фершампенуазской школы. Очень быстро все оформили, и теперь наши детки отдыхают на черноморском побережье», - рассказала Анжела.

Накануне, 14 июля, на отдых в Анапу во всероссийский детский центр «Смена» улетели 93 школьника старшего возраста.