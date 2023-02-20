Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны

Соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии, возобновило свое действие. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Теперь стороны готовят актуальные списки турагентств, которые собираются работать в рамках соглашения.

В экспериментальном порядке КНР возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию, 6 февраля.

Однако для полноценного обмена туристическими группами стороны ждали возобновления соглашения.