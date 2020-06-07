Число случаев коронавируса в мире – 6,9 миллиона, в России – 467 тысяч, в УрФО – почти 20 тысяч

За последние сутки в России официально подтвержден 8 тысяч 984 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 38,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц меньше - 5 тысяч 343 выздоровевших. Умерло 134 пациента.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на седьмое июня в мире подтверждено 6 миллионов 891 тысяча 534 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,93%), летальных исходов - 402 тысячи 13 (прирост за сутки 1,01%).

В Российской Федерации зарегистрировано 467 тысяч 673 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2%), в том числе в Москве – 195 тысяча 17 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 19 тысяч 502 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 7419 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3847 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3346, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2694, в Тюменской области – 1908, в Курганской области –288.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 226 тысяч 731 человек (плюс 5343), в Москве – 102 тысячи 714 человек (плюс 2283). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 5859 человека (за сутки – 134). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 2919, Московской области – 567, в Республике Дагестан – 303, в Санкт-Петербурге – 377, в Нижегородской области – 136, в Республике Ингушетия – 61, в Ставропольском крае – 60, в Республике Северная Осетия – 57, в Красноярском крае и в Тульской области - 49, и Ростовской области – 47, в Краснодарском крае - 43, в Новосибирской, Смоленской, Свердловской, Тверской областях – 41. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрирован 141 случай смерти от коронавируса: в Челябинской области – 57 (в том числе 31 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 41, в Ханты-Мансийском автономном округе - 20, в Тюменской области - 12, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11.