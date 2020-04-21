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Число случаев коронавируса в УрФО приблизилось к тысяче

Федерация
Сегодня, 19:23
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 5 тысячи 642 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 78 регионах, что на 1374 случая больше, чем сутки назад.

Двое суток назад отмечалось сокращение на 1792 случая, до этого число подтвержденных случаев прирастало более недели на 1275, 715, 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев ежедневно.

В Москве за сутки подтверждено 3 тысячи 83 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 1 тысячу 57 случаев больше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 44,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет, 6% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Свердловской области (плюс 42), в Тюменской области (плюс 36), в Челябинской области (плюс 10), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 9), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 6), Курганской области – (плюс 2). Общий прирост – 105 случаев, ранее прирост был 128, 93, 96, 67 и 100 случаев. В Челябинской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

По состоянию на утро 21 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 478 тысяч 852 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3%, до этого был прирост 3,2%, 3,5%, 4%, 4,8%, 4,3% и 3,8). Из них 2 миллиона 394 тысячи 602 случая (плюс 3,1%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 250 случаев (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 29 тысячи 433 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 3 тысячи 873 человека (плюс 427), в Москве – 2057 человек (плюс 219). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 988 случаев: в Тюменской области – 290, в Свердловской области – 233 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – 197, в Ямало-Ненецком автономном округе – 146, в Челябинской области - 107 случаев, в Курганской области – 15.

Коронавирус унес жизни 456 человек (за сутки умер 51). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 233 (за прошлые сутки 29 человек), Московской области – 49, в Республике Башкортостан – 14, в Санкт-Петербурге и в Республике Дагестан – 11, в Республике Ингушетия - девять, в Краснодарском крае – восемь, в Псковской, Воронежской и Калужской областях – шестеро, в Чеченской Республике, в Республике Чувашия, в Хабаровском крае, Владимирской, Пензенской, Нижегородской областях – пятеро, в Ставропольском крае и в Новосибирской области - четверо, в Пермском крае, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Астраханской, Мурманской, Курской и Иркутской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской и Челябинской областях и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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