Число случаев ковида в мире превысило 5 миллионов, в России - 317 тысяч, в УрФО - 10 тысяч

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 849 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, из них у 42% нет клинических проявлений заболевания.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 21 мая в мире подтверждено 5 миллионов 35 тысяч 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 2,6%), летальных исходов - 329 тысяч 579 (прирост за сутки 1,48%, сутками ранее -1,55).

В Российской Федерации зарегистрировано 317 тысяч 554 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,9%), в том числе в Москве – 155 тысячи 219 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 10 тысяч 120 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 3308 человек (регион занимает шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2052 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1902, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1430, в Тюменской области – 1278, в Курганской области –150.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 92 тысячи 681 человек (плюс 7289), в Москве – 40 тысяч 682 человек (плюс 3746). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 3099 человек (за сутки – 127, сутками ранее - 135). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1794, Московской области – 299, в Санкт-Петербурге – 104, в Нижегородской области – 53, в Республике Дагестан – 41, в Республике Ингушетия – 36, в Ставропольском крае – 34, в Ростовской области – 33, в Брянской области – 31, в Краснодарском крае - 26, в Новосибирской области – 23, в Красноярском крае - 22, в Калужской области – 21, в Тульской области – 20, в Республике Коми - 19, в Республике Северная Осетия, в Республике Башкортостан – 18, во Владимирской, Ивановской и Саратовской областях – 15, в Приморском крае и в Калининградской области - 14, в Пермском крае, в Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Смоленской и Ярославской областях – 13, в Удмуртской Республике, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Брянской, Белгородской областях – 12, в Чеченской Республике, Тверской и Челябинской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 58 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 24 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 11), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12, в Свердловской области – 10, в Тюменской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – пять, в Курганской области - ноль.