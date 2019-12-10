Дочернее предприятие ЧЦЗ - ТОО «NOVA-Цинк» увеличило добычу руды

Реализуемый на входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании дочернем предприятии Челябинского цинкового завода казахстанском ТОО «Nova-Цинк» проект по повышению операционной эффективности уже дал первые положительные результаты.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, основными задачами проекта стали рост темпов добычи цинковой руды подземным способом, повышение переработки обогатительной фабрики и ускорение сроков строительства новых горизонтов на Восточном и Центральном участках.

По словам генерального директора ТОО «NOVA-Цинк» Суиндыка Асана, только за первый месяц реализации проекта трансформации удалось увеличить добычу на подземном руднике на 40% от базового уровня – c 833 тонн до одной тысячи 167 тонн в сутки. Переработка руды на обогатительной фабрике стабильно растет и уже возросла до четырех тысяч 57 тонн в сутки против трех тысяч 465 тонн в сутки в базовом периоде. Таких темпов удалось достичь за счет запуска в работу всех существующих мельниц фабрики, ускорения процесса очистного бурения в шахте и повышения переработки мельниц с 58 до 63 тонн в час. При этом за базовый уровень принята среднесуточная добыча за девять месяцев 2019 года.