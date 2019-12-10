Дочернее предприятие ЧЦЗ - ТОО «NOVA-Цинк» увеличило добычу руды
Федерация
Сегодня, 16:26

Реализуемый на входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании дочернем предприятии Челябинского цинкового завода казахстанском ТОО «Nova-Цинк» проект по повышению операционной эффективности уже дал первые положительные результаты.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, основными задачами проекта стали рост темпов добычи цинковой руды подземным способом, повышение переработки обогатительной фабрики и ускорение сроков строительства новых горизонтов на Восточном и Центральном участках.

По словам генерального директора ТОО «NOVA-Цинк» Суиндыка Асана, только за первый месяц реализации проекта трансформации удалось увеличить добычу на подземном руднике на 40% от базового уровня – c 833 тонн до одной тысячи 167 тонн в сутки. Переработка руды на обогатительной фабрике стабильно растет и уже возросла до четырех тысяч 57 тонн в сутки против трех тысяч 465 тонн в сутки в базовом периоде. Таких темпов удалось достичь за счет запуска в работу всех существующих мельниц фабрики, ускорения процесса очистного бурения в шахте и  повышения переработки мельниц с 58 до 63 тонн в час. При этом за базовый уровень принята среднесуточная добыча за девять месяцев 2019 года. 

Отправить новость
Экономика
04.12.19 11:48
Челябинский цинковый завод вошел в число победителей международного конкурса корпоративных СМИ «МедиаЛидер-2019»
Общество
25.10.19 14:38
В честь 20-летия УГМК металлурги ЧЦЗ прошли пешком более 11 тысяч километров
Общество
17.10.19 15:59
На ЧЦЗ подписан новый коллективный договор
Среда обитания
17.10.19 15:35
Металлурги ЧЦЗ провели осенний субботник
Вчера, 15:34
Смертная казнь и пенсионный возраст. Россияне высказались за изменение Конституции
Вчера, 12:02
В России хотят запретить списывать долги с пенсионеров и инвалидов
05.12.19 11:12
ЧМК изготовил металлопрокат для строительства Фрунзенского моста в Самаре
03.12.19 16:52
«Справедливая Россия» не поддержит законопроект о профилактике семейного насилия, из которого торчат уши «ювеналки»
02.12.19 14:21
В алименты задумали добавить расходы на съем жилья для ребенка
02.12.19 12:20
Штраф за каждого сотрудника. В россии ужесточат наказания за задержки по зарплате
02.12.19 12:08
Из-за популярности у наркоманов в России запретили три важных препарата
29.11.19 14:33
Российских учителей отправят в психушку
29.11.19 13:19
Россиянам хотят разрешить покупать вино до полуночи. Но только отечественное
28.11.19 15:43
Любовь онлайн. Сколько интернет-знакомств заканчиваются сексом
Крупным планом
Сегодня, 16:13
Здесь яблоням цвести
Ирина Гехт пообещала сделать жизнь обитателей дома престарелых радужней
Экономика
Сегодня, 15:27
Роботизация бизнес-процессов на ММК получила высокую оценку UiPath
Новости
Сегодня, 14:01
Происшествия
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Сегодня, 12:50
Общество
В России предложили создать фонд для поддержки гейм-индустрии
Сегодня, 11:37
Федерация
QR не тот. Россияне не пользуются модным сервисом оплаты
Сегодня, 11:29
Происшествия
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Сегодня, 11:04
Федерация
В России предупредили о росте ценника на авиаперелеты
Материалы рубрики
Сегодня, 11:37
Федерация
QR не тот. Россияне не пользуются модным сервисом оплаты
Сегодня, 11:04
Федерация
В России предупредили о росте ценника на авиаперелеты
Вчера, 15:41
Федерация
Россиянам упростят продажу автомобиля. На помощь придет онлайн-сервис
Вчера, 15:37
Федерация
Чайка: По фактам хищений при строительстве “Восточного” заведено 163 дела
02.12.19 14:21
Федерация
В алименты задумали добавить расходы на съем жилья для ребенка
Теги
Челябинский цинковый завод
УГМК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика