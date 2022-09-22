22.09.2022
В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей
22.09.2022
Глава ДНР – об обмене пленными
22.09.2022
В Челябинске состоится первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе»
22.09.2022
В Челябинске начнут изучать богослужебные языки
22.09.2022
Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы
22.09.2022
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
Глава ДНР – об обмене пленными
22.09.2022
Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы
22.09.2022
Задержаны челябинцы, принявшие участие в несанкционированном митинге
22.09.2022
Харатьян приедет в Челябинск на митинг-концерт «Своих не бросаем» 16+
22.09.2022
Частичная мобилизация не коснется студентов и выпускников военных кафедр вузов
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022