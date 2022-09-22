Глава ДНР – об обмене пленными

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, подписавший указ об обмене военнопленных между Россией и Украиной, сообщил подробности обмена. По его словам, были освобождены 56 человек: пятеро из ДНР, остальные - военнослужащие ВС РФ, 56-ой оппозиционный политик из Украины Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости.

"Завершился обмен пленными с украинским режимом, были освобождены 56 человек, 55 - военнослужащие, пятеро из них из Донбасса. Это Завальный Андрей Николаевич, Могилевич Дмитрий Владимирович, Губанов Андрей Александрович, Жевнеренко Игорь Валентинович, это рядовые из ДНР, и Мищенко Андрей Андреевич, это ефрейтор из ЛНР. Оставшиеся военнослужащие это военнослужащие Российской Федерации. Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс, и наш долг был сделать все возможное, чтобы их освободить", - сказал Пушилин.