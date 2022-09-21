Глава Ростуризма: На текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось

Ростуризм на данный момент не располагают информацией о введении ограничений на выезд за рубеж из России в связи с объявлением в стране частичной мобилизации.

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на своей официальной странице в Телеграм-канале.

«Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось», - написала руководитель Ростуризма.

Зарина Догузова предлагает дождаться официальных разъяснений. «Такая информация нами запрошена. Обо всех изменениях будем оперативно информировать», заверила глава Ростуризма.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Подписанный главой государства Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Частичная мобилизация в стране объявлена с 21 сентября. Согласно Указу, право на отсрочку от призыва по мобилизации получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (на период работы на этих предприятиях).

Правительство РФ в ближайшее время определит все категории граждан, которым будет предоставляться право на отсрочку, и порядок его предоставления.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч россиян, которые уже служили, имеют военно-учетную специальность или боевой опыт. Это чуть более одного процента военнообязанных россиян.

В период частичной мобилизации россияне имеют право уволиться с военной службы. Согласно Указа, для увольнения есть три основания: по возрасту, по состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по решению суда.