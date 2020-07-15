Гомосексуалистам и трансгендерам хотят запретить усыновлять детей

В России внесен в Госдуму законопроект, запрещающий регистрацию браков между лицами одного пола и теми, кто ранее его сменил. Также такие граждане не смогут усыновлять детей, пишут РИА “Новости”.

Законопроект был разработан в рамках новой Конституции, в которой после референдума было закреплены полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в стране нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств. Глава государства уточнил, что человеку сначала нужно дать вырасти, чтобы он имел возможность определять свою судьбу.