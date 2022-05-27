Путин: Инициатива России по созданию большого евразийского партнёрства приобретает особое звучание

Инициатива России по созданию большого евразийского партнерства в нынешних международных условиях приобретает особое звучание.

Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, принявший по видеосвязи участие в первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

«В текущих международных условиях, когда разрушаются, к сожалению, традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки, российская инициатива формирования большого евразийского партнёрства – а мы говорили об этом тоже много лет назад уже, мы много лет уже об этом говорим, – сегодня эта инициатива приобретает особое звучание», - подчеркнул Владимир Путин

Глава государства поблагодарил лидеров стран Евразэс, которые поддерживали это предложение с самого начала. «В пользу создания большого евразийского партнёрства высказались также члены БРИКС – Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляют Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие организации», - констатировал Путин.

Президент РФ озвучил конкретные идеи по комплексному развитию большого евразийского партнёрства.

Владимир Путин предложил развивать общие для континента институты по ключевым точкам роста. «… подумать над созданием евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями», - отметил президент РФ.

Владимир Путин предложил активнее развивать сотрудничество Евразэс с зарубежными партнёрами, сформировать для инвесторов дополнительные, более качественные стимулы, активнее участвовать в финансировании евразийских проектов. Приоритетную поддержку оказывать компаниям, представляющим национальный бизнес стран Евразэс.

По мнению президента РФ, назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы, отражать ключевые международные вызовы и определять перспективные цели, а также инструменты и механизмы для их достижения. «Необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений, в том числе с участием государств – членов ШОС, АСЕАН и БРИКС», - отметил Путин.

Глава государства также предложил партнерам ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчётных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России.

«Также предлагаем укреплять взаимодействие с ключевыми кредитно-финансовыми центрами Азиатско-Тихоокеанского региона, - заявил Владимир Путин - Среди новых тем в евразийской интеграции – развитие сотрудничества в сфере «зелёных» технологий, охраны окружающей среды и энергосбережения. Рассчитываем здесь на поддержку со стороны бизнес-сообщества, на его инициативные предложения».

Путин подчеркнул, что большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, а также стать гарантом процветания на всем континенте. «Большая Евразия – это без преувеличения большой цивилизационный проект, и главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Большое евразийское партнёрство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всём континенте и, конечно, при учёте многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов. Я уверен да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует», - подытожил президент РФ.