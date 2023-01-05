Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указание главы государства. Решение принято в связи с призывом патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить рождественское перемирие.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12 часов шестого января 2023 года до 24 часов седьмого января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», - говорится в указании.

Глава государства призвал также украинскую сторону объявить режим тишины. «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», - говорится в документе.

Ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12 часов шестого января до 24 часов седьмого января, чтобы православные люди могли посетить службы.