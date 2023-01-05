05.01.2023
В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»
05.01.2023
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
05.01.2023
С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»
05.01.2023
В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки
05.01.2023
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество
01.01.2023
Танкисты и собака: четвероногий боец Федя пополнил экипаж боевой машины
01.01.2023
«ZOV Челябинск» передал благодарность волонтерам Донбасса за новогодние сюрпризы бойцам
01.01.2023
Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами
30.12.2022
«Апостол» поблагодарил Челябинскую область и поздравил с наступающим Новым годом
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022