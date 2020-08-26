ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России пересчитают сторонников запрещенной АУЕ

Федерация
Сегодня, 11:26
Размер текста

В России появится единая информационная база участников запрещенного на территории страны движения “Арестантско уркагантское единство”. База позволит объединить статистику по вовлеченным в общество подросткам, отмечает врио замначальника МВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

Как рассказал силовик РИА “Новости”, правоохранители только предполагают разработать единую базу. Решение о запрете организации было принято не так давно, поэтому информации о количестве вовлеченных в запрещенную АУЕ подростков попросту нет.

Напомним, что по требованию Генпрокуратуры Верховный суд вынес постановление о запрете на территории России деятельности движения “Арестантско уркагантское единство” (другие расшифровки: “Арестантский уклад един”, “Арестантско уголовное единство”).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
21.08.20 12:41
Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального
21.08.20 12:16
В Сети появилось видео с возможным виновником отравления Навального
20.08.20 12:52
Медики прокомментировали состояние Навального
20.08.20 12:10
Навального подключили к ИВЛ в Омске
19.08.20 12:53
Британские ученые назвали способ профилактики преждевременной смерти
19.08.20 12:24
Медик объяснила, почему чай становится вредным для сердца и печени
19.08.20 11:53
Российским шахтерам-пенсионерам прописали бесплатный уголь
18.08.20 14:26
Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения
18.08.20 13:03
Минтруд рассказал о выходном для родителей первоклассников
18.08.20 13:02
Стала известна очередность симптомов covid-19
Общество
Сегодня, 11:53
В новом году все благоустраиваемые в Челябинске скверы обзаведутся плиткой без фаски
Культура
Сегодня, 11:24
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Варя Буренина
Новости
Сегодня, 12:24
Культура
Челябинский театр оперы и балета приглашает зрителя на премьерный показ «Садко»
Сегодня, 10:48
Экономика
В Челябинской области выросли доходы населения
Сегодня, 10:46
Общество
«Равис» подарил веселый праздник с подарками будущим первоклассникам
Сегодня, 10:25
Происшествия
В Миассе грузовой поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку
Сегодня, 09:56
Общество
В Челябинске дорожные работы в среду снова помешают движению транспорта
Материалы рубрики
Вчера, 13:11
Федерация
Счетная палата нашла нарушения в ПФР: россиянам недоплачивают пенсии
Вчера, 12:39
Федерация
В России предсказали рост разводов после пандемии по covid-19
Вчера, 11:57
Федерация
Медобследованием россиян займется искусственный интеллект
24.08.20 12:06
Федерация
Россиян хотят заставить оплачивать чипирование животных
21.08.20 13:01
Федерация
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика