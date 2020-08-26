В России пересчитают сторонников запрещенной АУЕ

В России появится единая информационная база участников запрещенного на территории страны движения “Арестантско уркагантское единство”. База позволит объединить статистику по вовлеченным в общество подросткам, отмечает врио замначальника МВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

Как рассказал силовик РИА “Новости”, правоохранители только предполагают разработать единую базу. Решение о запрете организации было принято не так давно, поэтому информации о количестве вовлеченных в запрещенную АУЕ подростков попросту нет.

Напомним, что по требованию Генпрокуратуры Верховный суд вынес постановление о запрете на территории России деятельности движения “Арестантско уркагантское единство” (другие расшифровки: “Арестантский уклад един”, “Арестантско уголовное единство”).