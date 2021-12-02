В России создали защищенный смартфон для военных и спецслужб. Разработкой занимались специалисты группы «Аквариус» и «Лаборатории Касперского». Об этом пишет «Коммерсантъ».

На данный момент выпущена первая пробная партия из 200 таких аппаратов. До конца текущего года выйдет еще 3 тыс. смартфонов. Совладелец Национальной компьютерной корпорации (куда входит компания-разрабочик) Александр Калинин уточнил, что это полностью российское устройство. Проект обошелся компании более чем в миллиард рублей.