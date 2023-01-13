В России впервые выявлен новый штамм ковида - «Кракен»

В России зафиксирован первый случай заражения коронавирусом субварианта Омикрона - XBB.1.5 «Кракен», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Он более заразен и быстро распространяется.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона - XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», - говорится в сообщении ведомства.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, у этого варианта ковида более высокая скорость распространения, поэтому он намного более заразный, однако, заболевшие переносят его сравнительно легко и он не обладает повышенной летальностью.

Передается «Кракен», как и другие ОРВИ, воздушно-капельным путем.

Первый случай заражения штаммом коронавируса «Кракен» в России зафиксирован в Пензенской области.

Материал от пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией на секвенирование был отправлен в конце прошлого года, результат пришел девятого января, когда у пациента уже был закрыт больничный лист, сообщили в минздраве области.

«По изучению истории заболевания пациента, у которого был подтвержден штамм «Кракен», заболевание протекало в лёгкой форме, - цитирует минздрав Пензенской области начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марину Воробьеву. – Пациент лечился амбулаторно с применением традиционной противовирусной терапии».

Симптомы коронавируса «Кракен» классические:

- температура средняя, около 38 градусов, может отсутствовать совсем;

- насморк, чихание;

- першение в горле и кашель;

- общая слабость, ломота в теле;

- снижение аппетит, может возникнуть диарея.

Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь «Кракен» поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые, онкология, заболевание почек и так далее).

В настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма Омикрон, но доминирующей остается линия Омикрона ВА.5. Так вариант «Дельта» преобладал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были, сообщает Роспотребнадзор.

Продолжается мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств. В национальную базу данных VGARus загружено 226 тысяч последовательностей геномов коронавируса.

Вариант XBB.1.5 впервые был зафиксирован в октябре в США. Кроме того, «кракен» активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах.