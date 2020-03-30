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В России зарегистрировано 1836 случаев коронавируса, в УрФО - 48

Федерация
Сегодня, 23:18
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах, что на 32 случая больше, чем в предшествующие им сутки.

В Москве за сутки зарегистрировано 212 новых случаев (+15). По данным департамента здравоохранения Москвы, среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. В одной из московских больниц скончалась 84-летняя пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы только в Челябинской области.

По состоянию на утро 30 марта в мире подтверждено 722 тысячи 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 639 тысяч 595 случаев зарегистрировано в 171 стране мира, остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано одна тысяча 836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе, в том числе в Москве – одна тысяча 226 случаев.

В УрФО официально подтверждено 48 случаев: в Свердловской области - 24, в Челябинской области - 14 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – пять, в Тюменской области – четыре, в Курганской области – один.

На сегодня умерло от коронавирусной инфекции девять человек, шесть человек в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Псковской и Оренбургской областях.

Автор: 
Олеся Денисова
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