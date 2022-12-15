Владимир Путин вакцинировался от гриппа и коллегам посоветовал

Президент России Владимир Путин вакцинировался от гриппа и рекомендовал коллегам последовать его примеру.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у Вас: нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: да, надо сделать», - обратился Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, которая докладывала о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппу в стране.

«Докладываю: вчера сделал. Всем коллегам тоже советую», - сказал глава государства.

Владимир Путин поделился, что сегодня с утра он занимался спортом в обычном режиме и нормально себя чувствует.

Глава Роспотребнадзора и министр здравоохранения Михаил Мурашко доложили президенту, что массовая иммунизация в России завершена. Но каждый по назначению врача и по показаниям имеет возможность индивидуально пройти вакцинацию.

Владимир Путин рекомендовал продолжать вакцинацию, потому что «зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным».

«В основном массовая иммунизация закончилась. Всё равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать», - подытожил президент.

За три месяца (с сентября 2022 года по настоящее время) было привито почти 52% россиян – это 75 миллионов сто тысяч человек.

В Челябинскую область поступил один миллион 580 тысяч 860 доз вакцины против гриппа и они использованы в полном объеме. Кроме того, дополнительно за счет средств областного бюджета было закуплено 98 тысяч 595 доз. Они поступили в медицинские организации, и желающие еще смогут привиться.

На сегодня процента вакцинации населения области составляет 49,7%. В минздраве надеются, что сформированный иммунитет за счет вакцинации обеспечит менее тяжелое течение гриппа и меньшее число жителей заболеет. Ведомство готов в случае необходимости развернуть достаточное количество коечного фонда для пациентов, у которых будет осложненное течение заболевания.

Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции в феврале 2021 года двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) и у него долгое время сохранялся высокий титр антител. В ноябре 2021 года глава государства ревакцинировался, а на следующий день принял участие в испытании назальной вакцины от ковида.