12.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего Максима Кравченко
12.03.2022
Минцифры: Отключение от точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России
12.03.2022
В Челябинске произошел пожар в частной пивоварне
12.03.2022
Южноуральцев приглашают присоединиться к акции «Подари радость на Пасху»
12.03.2022
Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь в Челябинскую епархию
12.03.2022
В Челябинской области за сутки пострадало двое детей в двух ДТП
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего Максима Кравченко
11.03.2022
Текслер озвучил инициативы по поддержке экономики в условиях санкционного давления
11.03.2022
Дмитрий Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским
11.03.2022
Коллектив ЮУЖД публично выразил поддержку Владимиру Путину и российской армии
11.03.2022
Россия запросила созвать Совбез ООН для обсуждения американских разработок биооружия
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022