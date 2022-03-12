Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего Максима Кравченко

Губернатор и правительство Челябинской выразили соболезнования родным и близким младшего сержанта Максима Кравченко, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

«Максим Кравченко - мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, он погиб при выполнении боевой задачи, защищая наш народ и мирную жизнь, - говорится в соболезновании. - Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины!».

В правительстве области заверили, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего.

Напомним, в спецоперации на Украине также погибли 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска, офицеры Константин Глушков (1985-го года рождения), Ростислав Еременко, 24-летний уроженец Магнитогорска, младший сержант Данил Василенко.