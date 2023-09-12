Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии

Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ (в том числе направлены в войска Национальной гвардии для прохождения военной службы), являвшимся получателями пенсии за выслугу лет <…>, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», - говорится в документе.

Глава государства поручил правительству РФ определить порядок осуществления компенсационных выплат и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

Для военнослужащих, заключивших контракт в период проведения СВО, компенсации будут выплачиваться с 24 февраля 2022 года, а для призванных на военную службу в рамках мобилизации - с 21 сентября 2022 года.