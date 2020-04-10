Несколько вопросов о мерах поддержки южноуральцев, оставшихся без работы в период самоизоляции

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» задало главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области несколько наиболее актуальных вопросов, которые возникают у южноуральцев в период введенного в регионе режима самоизоляции и вынужденной безработицы.

- Как жители Челябинской области, потерявшие работу и оставшиеся без средств к существованию, могут обратиться в службу занятости в условиях самоизоляции и ограничения приема граждан?

- Записаться на прием можно через портал госуслуг www.gosuslugi74.ru или позвонив по телефону в центр занятости населения. В этом случае гражданину по телефону сообщается дата и время приема. Также у жителей Челябинской области появилась возможность получить услуги службы занятости дистанционно. Подробнее о дистанционном получении услуг на сайте.

- Каким образом предоставлять документы и как вы будете убеждаться в достоверности предоставленных сведений из трудовой книжку?

- Безработными не могут быть признаны граждане, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их безработными.

В случае представления гражданином недостоверных сведений центр занятости обязан передать документы для проведения проверки в правоохранительные органы.

- Как люди должны получить справку о заработке за последние три месяца, если часть предприятий закрыто или часть работников трудится дистанционно (в частности, кадровики и некоторые бухгалтера). Людям говорят, что сейчас такие справки нет возможность подготовить. Тогда они будут минимальное пособие получать? А потом его не пересчитают после предоставления справки?

- Для получения статуса безработного и пособия по безработице гражданин обязан представить справку о среднем заработке с последнего места работы.

Примечание редакции.

Если гражданин не может предоставить справку о среднем заработке за последние три месяца, предшествующего обращению, то ему начисляется минимальный размер пособия. Судя по всему, пересчитывать размер пособия никто потом не будет.

И уже сегодня стало известно, что в ближайшие дни Правительством Российской Федерации будет принято решение об изменении порядка подачи в службу занятости сведений о заработке (доходе) гражданина, желающего получить статус безработного для расчета размера пособия.

- Как обратиться в службу занятости тем, у кого нет интернета, а, значит, и возможности связаться со специалистами в дистанционном режиме?

- Записаться на прием можно, позвонив по телефону в центр занятости населения по месту регистрации. В этом случае гражданину по телефону сообщается дата и время приема.

- Как изменится размер пособия по безработице с учетом озвученных президентом и губернатором предложений (по увеличению размера максимального пособия и по региональной надбавке). На какой срок предусмотрены эти изменения?

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №346 максимальный размер пособия по безработице для безработных граждан увеличен с 30 марта 2020 года до 12 тысяч 130 рублей (с учетом уральского коэффициента до 13 тысяч 949,5 рубля) в месяц. Минимальный размер пособия по безработице остался на прежнем уровне – 1500 рублей (с учетом уральского коэффициента до 1 тысяча 725 рублей) в месяц.

Примечание от редакции.

На днях президент Владимир Путин выступил с новым обращением, в котором озвучил дополнительные инициативы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также откорректировал ранее озвученное предложение по регдобавке.

Восьмого апреля глава государства предложил выплачивать максимальный размер пособия гражданам, ставшими безработными после первого марта.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после первого марта 2020 года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей», - заявил глава государства.

- Каков размер региональной надбавки?

- Постановлением Правительства Челябинской области от 06.04.2020 №133-П утвержден порядок предоставления безработным гражданам единовременной региональной компенсационной выплаты (далее именуется – региональная компенсация) в 2020 году за счет средств областного бюджета. Подробнее можно посмотреть на сайте www.szn74.ru.

Региональная компенсационная выплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учётом пособия по безработице или стипендии составляла 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента).

- Кто сможет претендовать на региональную надбавку?

- Региональная компенсация назначается двум категориям граждан: безработным гражданам (зарегистрированным в центре занятости в качестве безработного) и гражданам, направленным центром занятости на профессиональное обучение.

Региональная компенсация не назначается безработным гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и имеющих продолжительность трудовой и иной деятельности с начала 2020 года менее 60 календарных дней.

Заявление на получение региональной компенсации гражданину представлять не нужно. Региональная компенсация назначается центром занятости населения в беззаявительном порядке и перечисляется безработному гражданину способом, выбранным им для получения пособия по безработице.

Примечание от редакции.

Региональная компенсация будет выплачена тем гражданам, которые состоят на учете в службе занятости и будут признаны безработными до 30 апреля 2020 года включительно. Данная поддержка адресована гражданам, потерявшим работу в этом году и испытывающим трудности в трудоустройстве. В эту категорию включены граждане, которые были вынуждены прекратить свою деятельность как индивидуальные предприниматели и самозанятые (но им нужно сдать свидетельства о регистрации ИП). Кроме того, учтена категория граждан, снятых с учета по безработице и направленных на обучение Центрами занятости, в том числе у кого образовательный процесс был приостановлен в связи с введением режима повышенной готовности в регионе.

Не получат региональную компенсационную выплату те граждане, которые не имели официальной занятости (трудоустройства) длительное время и обратились в органы службы занятости с целью поиска работы. Они смогут лишь претендовать на пособие по безработице, если им не смогут подобрать подходящую работу.

- На какой период рассчитаны региональные доплаты?

- Изначально период предоставления региональной компенсации был установлен с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. Региональная компенсация является единовременной, то есть разовой выплатой.

Но затем губернатор принял решение о продлении выплат еще на два месяца, в итоге региональная надбавка будет выплачиваться за апрель, май, июнь.

- Какой прогноз, насколько может увеличиться уровень безработицы, численность безработных? Какие прогнозируются самые «горячие точки»?

- Возможно увеличение числа граждан, потерявших работу в связи с сокращением числа покупателей или прекращением деятельности организаций в сфере услуг и розничной торговли, кроме сферы продажи продовольственной продукции. Такое высвобождение возможно в период май-июль 2020 года. Всё зависит от продолжительности мероприятий, связанных с ограничением работы магазинов и введенным карантином.