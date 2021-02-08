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В санатории «Карагайский бор» запущены программы восстановления организма после COVID-19

Уникальное оборудование, передовые технологии, реабилитация после ДТП, пивной SPA, омолаживающие процедуры для двоих, специализированные программы медицинской реабилитации восстановления организма после пневмонии и COVID-19 и система подготовки космонавтов. О том, чем сегодня удивляет санаторий «Карагайский бор», узнали участники пресс-тура Союза журналистов Челябинской области, побывавшие в этом прекрасном уголке Южного Урала.

От Челябинска 170 километров по трассе, и вы оказываетесь в одном из самых живописных уголков Южного Урала. Это санаторий «Карагайский бор». Здесь степной климат, сосновый воздух и минеральная вода. Уникальное расположение здравницы на границе между степной частью Зауралья и горной частью Башкирии создает особый лечебный климат, полезный для людей с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Практически сразу на входе в санаторий вас встретят белочки. Их очень много, они уже достаточно хорошо адаптировались к отдыхающим и знают, что те обязательно угостят их орешками, которые эти хвостатые запасливо спрячут, а потом снова выходят «попрошайничать». И, конечно, ни одного отдыхающего не пропускает легенда «Карагайского бора» - местная «глухарка». Птица практически ручная и очень любит наблюдать за детьми на детской площадке.

Санаторий «Карагайский бор» - одна из самых динамично развивающихся здравниц Челябинской области. Он круглогодично предлагает санаторно-курортные процедуры. Лечебные корпуса оснащены современной медицинской аппаратурой.

«Мы используем современные инновационные медицинские технологии. У нас есть магнитотерапевтический комплекс с такими аппаратами, как «Алма», «Колибр». Они способствуют коррекции иммунитета, применяются при показаниях сердечно-сосудистой системы, болезнях позвоночника и суставов, гинекологических и урологических заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта», - рассказала главный врач санатория «Карагайский бор» Анна Атаманюк.

Санаторно-курортный отдых в Челябинске показан и тем, кто имеет хронические заболевания сердца, органов дыхания, нервной и кроветворной системы.

Учитывая, что сейчас вся Россия переживает пандемию коронавируса, в санатории «Карагайский бор» действует программа реабилитации после пневмоний «Здоровые лёгкие».

«В санатории разработаны специализированные программы медицинской реабилитации восстановления организма после пневмонии и COVID-19. Программы разработаны врачами-пульмонологами и реабилитологами на основе методических рекомендаций Союза реабилитологов России, которые предусматривают индивидуальный подход к каждому пациенту. Специальные программы реабилитации не только восстановят работу всех жизненно важных систем организма, но и окажут общеукрепляющее воздействие на здоровье в целом. Лечение в санатории поможет ускорить восстановление и избежать осложнений вирусной пневмонии», - добавила Анна Атаманюк.

Особое внимание в санатории при лечении пациентов, перенесших пневмонию, уделяется диетическому питанию.

Еще одна уникальная программа, которая есть в санатории «Карагайский бор», - это реабилитация людей, которые попали в ДПТ, и тех, у кого нарушены функции опорно-двигательного аппарата.

«Это уникальный комплекс. Вот на этом тренажере человек, у которого нарушены функции опорно-двигательной системы, может начать ходить. Он фиксируется специальными ремнями. Система фиксирует все его шаги, фиксирует, как ставится стопа. Реабилитация происходит достаточно быстро», - рассказал инструктор по спорту Андрей Мячин.

Также «Карагайский бор» предлагает всем окунуться мир СПА и Велес. Это и талассотерапия, флоатинг, стоун-процедуры, ароматерапия, тайский массаж, славянский, греческий и даже богатырский массажи.

Что касается СПА-процедур, то для мужчин предлагается пивная процедура. Не в прямом смысле слова, конечно. Они просто погружаются в емкость, в которой находится пенный напиток.

В преддверие предстоящих дат - 23 февраля и 8 марта - санаторий предлагает своим гостям СПА на двоих. Уникальная процедура, которая точно никого не оставит равнодушным.

Особой популярностью сейчас пользуются EMS тренировки. Это новые технологии фитнеса, которые уже сейчас меняют привычное отношение к физическим нагрузкам и ежедневным тренировкам. Речь идет о так называемом «фитнесе будущего», а точнее об EMS-тренировках, 20 минут занятия которыми способно заменить три часа занятий в тренажерном зале.

EMS-тренировки - это воздействие на мышцы устройством, которое посылает электрические сигналы через электроды, закреплённые на поверхности кожи. Таким образом формируются импульсы, схожие с сокращениями мышц при силовом тренинге.

Многие посетители боятся идти на эти процедуры, пугаются электрических импульсов. Многие между собой даже называют процедуру «электрическим стулом». На самом деле, не все так страшно.

«Очень интересные ощущения, электрические импульсы совсем не страшные, потому что инструктор настраивает их индивидуально. В итоге за 25 минут мы получаем полноценную тренировку. Нам рассказали, что эта система была придумана для космонавтов, поэтому мы шутим, что теперь можно и в космос лететь», - рассказала посетившая эту тренировку Ирина Горностаева.

И, конечно, изюминка «Карагайского бора» - это бани. Их тут семь: морская, липовая, солевая, паровая, березовая, финская, турецкая. На любой вкус.

Напомним, что про Карагайский бор сложено множество легенд. Люди издревле верили, что среди непролазной тайги, за каменными глыбами-исполинами скрываются лесные духи. Самым мистическим местом считалась Лешачья гора. По одному названию можно понять, что топоним напрямую связан с поверьями о «нечистой силе». Очевидцы уверяют, что в определенных местах сходит с ума компас, раскручивая магнитную стрелку вокруг своей оси, останавливаются часы и дает сбой электроника. Помимо воздействия на технику, на вершине Лешачьей внезапно может начаться шквалистый ветер, который попытается сдуть вас с вершины горы. Как пишут в сообществе «Таинственный Урал» , кроме мистики и легенд в Карагайском бору есть и вполне материальные реликты – здесь произрастает единственная на Урале 450-летняя лиственница. Также на территории санатория археологами было обнаружено множество стоянок древнего человека., а также культовых памятников периода неолита. Близ некоторых скальных останцов ученые обнаружили множество орудий труда и наконечников стрел - атрибутика для исполнения культового обряда подношения.

На территории Карагайского бора можно встретить несколько уникальных каменных останцов. Одна из наиболее фактурных скал называется – Треуголка. Другой каменный тотем - «Белка». Многие видят в данном останце достаточно точный контур лесного грызуна со всеми необходимыми атрибутами: с ушами и пушистым хвостом.

Другая группа гигантских булыжников уже не соотносится с внешним образом лесных жителей. Согласно местным поверьям, камни наделены магической силой: есть камень «женский», а есть «мужской». Пребывание на камнях оказывает положительное влияние на организм, определяя потребности больного по гендерному признаку.

Так что, приехав в санаторий «Карагайский бор», чтобы поправить здоровье, вы можете окунуться и в древние тайны этого заповедного места и уж точно захотите вернуться сюда еще не раз.