У восьми вахтовиков, прибывших в Челябинскую область, подтвержден коронавирус
У восьми вахтовых работников из Челябинской области, вернувшихся с Чаяндинского месторождения, получен положительный тест на коронавирус.
Напомним, на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения, где выявлен очаг коронавирусной инфекции Covid-19, трудились вахтовым способом 199 работников из Челябинской области. Ранее двумя бортами в Челябинск доставили 161 южноуральского вахтовика. Седьмого мая прибыли 98 вахтовиков, девятого мая – 63 вахтовых рабочих.
У всех прилетевшихбыли взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У восьми человек был получен положительный результат. Они госпитализированы и получают необходимое лечение. Остальные отправлены на обсервацию в санаторий «Карагайский бор». Карантин продлится не 14 дней, как обычно, а три недели.
В понедельник, 18 мая, в Челябинск прибудет третий борт из Якутии с 27 вахтовыми работниками. У всех прибывших будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Затем они будут отправлены на трехнедельную самоизоляцию в «Карагайский бор».
Один из прибывших рабочих направил благодарность губернатору региона Алексею Текслеру: «Спасибо вам огромное, что поддержали нас в трудный момент на Чаяндинском месторождении. Находясь в момент вспышки covid-19 на ЧНГКМ вся надежда была на власти региона, то есть на вас. Вы нас не бросили, спасибо вам огромное».
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