Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта

Челябинская область при поддержке федерального центра активно модернизирует объекты культуры в рамках национального проект «Культура».

На Южном Урале реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

«Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными, и в то же время – комфортными и уютными, - констатировал губернатор Алексей Текслер. - Реализация этих проектов находится на моем личном контроле. Все они востребованы среди южноуральцев».

О реализации нацпроекта «Культура» доложил вице-губернатор Вадим Евдокимов на первом из серии совещаний о реализации национальных проектов в регионе по итогам шести месяцев 2023 года, которое провел Алексей Текслер.

Благодаря проекту «Культурная среда» в Челябинской области растет количество посещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

«По нацпроекту «Культура» мы ремонтируем знаковые учреждения. Например, театр драмы им. Наума Орлова в Челябинске, театр кукол и актера «Буратино» в Магнитогорске», - рассказал в своем Telegram-канале губернатор.

Реновация театра драмы началась в 2022 году. Финансирование идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Планируется, что новый сезон в 2024 году драмтеатр откроет в обновленном здании.

Работы по реконструкции в магнитогорском театре кукол и актера «Буратино» также идут в рамках нацпроекта. Они продлятся в течение двух лет. Подрядчик планирует сделать все, чтобы в августе 2024 года артисты смогли вернуться в отремонтированный театр и в сентябре начать новый сезон.

Продолжается реконструкция бывшей усадьбы Демидовых «Белый дом» (с просьбой о помощи в реконструкции объекта культурного значения к губернатору обратились жители). Долгожданная реставрация началась в 2022 году. «В состав ОКН «Ансамбль усадьбы заводовладельца «Белый дом» входят главный дом - объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой («Белый дом»)», южный флигель с башней (приспосабливается только башня южного флигеля), северный флигель с башней, ворота с оградой, сад и парк», - отмечают в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона. В 2023 году преображение «Белого дома» продолжается полным ходом.

В Каслях восстанавливается старинное здание 19-го века, памятник архитектуры федерального значения - бывший госпиталь. Город в рамках нацпроекта «Культура» получил субсидию из федерального бюджета на реконструкцию объекта (59,9 миллиона рублей) и добавил собственные 3,153 миллиона рублей.

После ремонта в здании будет размещен Каслинский краеведческий музей (сейчас Каслинский историко-художественный музей). В 2023 году из областного бюджета профинансировано оснащение музея - приобретение специального музейного оборудования: витрины, система хранения фондов, мультимедиа-оборудование, мебель и другое, сообщили в районной администрации. «Музей станет безусловным объектом притяжения, сюда будут приезжать туристы. Основная экспозиция будет посвящена каслинскому литью», - отметил Алексей Текслер.

Полностью оснащены оборудованием Исторический музей Южного Урала, музеи в Карталинском и Чесменском районах.

В селе Муслюмово Кунашакского района в июне открыли новый Дом культуры, построенный по нацпроекту «Культура». «Работа шла с 2022 года, на его возведение с нуля потрачено около 53 миллионов рублей. Стройку посещал лично глава региона - он принял решение об оснащении дома культуры», - сообщил глава минкульта Алексей Бетехтин.

В здании оборудован зал на 200 мест с современным световым и звуковым оборудованием, мягкими удобными креслами. Предусмотрено все оснащение для маломобильных зрителей. Кроме того, проведены работы по благоустройству территории, озеленению, подготовлена детская площадка.

Продолжается капитальный ремонт сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах.

В планах – открытие культурно-досугового объединения «Меридиан» в Верхнеуральском муниципальном районе. Ведутся работы по строительству Центра культурного развития в Карабаше.

Завершено оснащение 10 из 12 детских школ искусств. В рамках реализации национального проекта «Культура» в детскую школу искусств № 4 Челябинска приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму более 10 миллионов рублей.

В регионе продолжается капитальный ремонт Миньярской детской школы искусств. В этом году проведут ремонт кровли, косметический ремонт фасада и ремонт входной группы с установкой пандуса для маломобильных групп населения.

В 2023 году за счет средств федерального бюджета будут преобразованы Агаповская Центральная библиотека, детская библиотека-филиал №6 Усть-Катава и детская библиотека №2 имени Аси Горской в Челябинске. В библиотеках, модернизированных в ходе реализации национального проекта «Культура», обновляются библиотечные фонды (включая электронные ресурсы), преобразуются пространства и создаются условия для интеллектуального досуга жителей, а также проходит расширение различного спектра библиотечных услуг и повышение квалификации сотрудников.

После модернизации библиотека №6 Усть-Катава превратится в «Улей». «Улей – это потому, что помещение достаточно небольшое, а детей много. И каждый найдет свою соту – занятие по душе. И, конечно, Усть-Катавский городской округ – это экологически чистый район, жители которого активно занимаются пчеловодством», - рассказала директор будущего «Улья» Ольга Логинова.

Продолжается оснащение Магнитогорской консерватории имени М.И. Глинки музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Благодаря такому проекту за первые шесть месяцев 2023 года в Челябинской области оказана государственная поддержка 19 лучшим сельским учреждениям культуры и 19 лучшим работникам таких учреждений. Из 42 запланированных на 2023 год мероприятий уже проведено 21. За первое полугодие 2023 года 525 специалиста из числа творческих и управленческих кадров повысили квалификацию.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» проводится оцифровка 250 единиц книжных памятников Челябинской областной универсальной научной библиотекой, открыт виртуальный зал в Миасском городском округе, в планах – еще два. Помимо этого, на базе заповедника «Аркаим» по итогам конкурса, проводимого Минкультуры РФ в рамках нацпроекта, будет создан мультимедиа-гид с дополненной реальностью. «Мультимедиа-гид будет создан на основе выставки «Древние культуры степного Зауралья», которую предстоит серьезно изменить и дополнить», - пояснил начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника «Аркаим» Илья Валиахметов. В результате посетители музея смогут получать дополнительную информацию о предметах, прослушивать аудиогид, используя мобильное приложение, либо знакомиться с экспонатами через веб-версию.

«Выполнение национальных проектов, учитывая, что пятилетний срок их реализации уже заканчивается, это наша основная задача», – резюмировал Алексей Текслер.