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Для вас поет Евгений Устинов

Культура
Сегодня, 10:32

Евгений Устинов родился в городе Кыштыме Челябинской области. Он закончил музыкальное училище в Миассе, затем после службы в армии переехал в Санкт-Петербург, где закончил Академию  культуры и искусств. Евгений - лауреат всероссийских конкурсов. Сейчас он живет в городе на Неве и занимается музыкально-педагогической деятельностью.

 

Сегодня Евгений Устинов играет и поет для вас, земляки.

 

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