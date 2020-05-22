Для вас поет Евгений Устинов

Евгений Устинов родился в городе Кыштыме Челябинской области. Он закончил музыкальное училище в Миассе, затем после службы в армии переехал в Санкт-Петербург, где закончил Академию культуры и искусств. Евгений - лауреат всероссийских конкурсов. Сейчас он живет в городе на Неве и занимается музыкально-педагогической деятельностью.

Сегодня Евгений Устинов играет и поет для вас, земляки.

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