До мурашек. Новый мюзикл «Алые паруса» поставили в Челябинском оперном театре

К открытию 68-ого сезона в Челябинском театре оперы и балета поставили семейный мюзикл «Алые паруса» на музыку Максима Дунаевского. Главный спектакль этой осени челябинские зрители встретили с таким жадным восторгом, что задолго до премьеры, которая пройдет седьмого октября, раскупили абсолютно все билеты до конца 2023 года.

Яркий и фееричный музыкальный спектакль «Алые паруса» в 2023 году ставят во многих театрах России, ведь с момента первого издания знаменитой повести Александра Грина исполнилось ровно сто лет — книга была написана в 1916-1922 годах, а впервые опубликована как раз в 1923 году. Сюжет, главные герои и искренняя вера в чудо — всё осталось на своих местах, не смотря на неоднозначное отношение современного мира к основной концепции литературного произведения, которая возвышает безропотное умение ждать и любить, не смотря ни на что, веря до самого конца.

Челябинские зрители увидят постановку в изначальной, авторской версии, которую Максим Дунаевский написал в 2010 году. По словам композитора, все 27 музыкальных номеров он создал легко и на одном дыхании — всего за три дня. Точно также, легко и на одном дыхании, смотрится и мюзикл, выдержавший за десять с лишним лет несколько трансформаций на сценах нескольких театров в разных городах России.

Важное изменение, которое внесли челябинские постановщики в либретто спектакля — это адаптация для детской аудитории. По отзывам зрителей первой версии 2010 года (которая, кстати, идет в Москве до сих пор), она немного отступает от первоначального замысла Александра Грина в трактовке образа Ассоль, представляя девушку не такой уж кроткой и беззащитной. Возрастной ценз челябинской постановки возвращен к уверенной отметке «12+», и, по словам руководителя проекта, заслуженной артистки России Веры Арбузовой, поставившей хореографию «Алых парусов» в нашей опере, сюжет получился по-настоящему романтичным.

«Наш спектакль — о вере в чудо, о чистой любви, которая не устаёт, не сдаётся и продолжает ждать, — говорит Вера Арбузова. — Мы представляем историю, известную всем с детства, где основная мысль неизменна — это вера в любовь и мечта, которая столько лет живёт в сердце и в итоге становится возможной. Жаль только, что из молодого поколения многие не читали книгу, я очень советую всем прочитать оригинал».

Дирижер-постановщик спектакля «Алые паруса» Александр Матушкин считает, что челябинская постановка получилась даже интереснее оригинала за счет игровых номеров, где на сцену выходят мальчишки и девчонки.

«Например, есть номера, в которых участвуют воспитанники вокальной студии Бориса Каплуна. Эти сцены очень яркие и живые, а главное — нравятся самим ребятам, — поясняет Александр Матушкин. — Музыка Максима Дунаевского вообще всем очень нравится, она не сложна для исполнения, невероятно мелодична и находит отклик в сердце каждого. У меня — вообще до мурашек. Жанр мюзикла сложней для артистов, чем опера, так как они танцуют и поют одновременно. Перед актерами — целый ряд сложных задач: чтобы не сбилось дыхание, был четким текст и образ, горели глаза».

Действительно, мюзикл «Алые паруса» оказывает на зрителей какое-то магическое действие — заставляет не на шутку волноваться и испытывать сильнейшие эмоции. Самые разные.

На сцене — постоянное движение: быстро сменяются декорации, играет подсветка, появляются движущиеся изображения и даже видеофрагменты, которые являются полноценными действующими лицами спектакля (медузы, рыбы, корабли, морские чайки). Есть множество завораживающе-красивых фантазийных сцен, где артисты танцуют будто бы вместе с видеопроекциями, сливаясь в одно целое, взаимодействуя, когда из зрительного зала почти невозможно понять, где настоящие балерины, а где игра света и тени, ожившие картины. Статичных мизансцен почти нет, за исключением двух-трех номеров, где этого требует драматургия.

«Современный театр заставляет артиста не только исполнять вокальные партии, но и одновременно танцевать, делать сложные пируэты, прыжки, драться, петь вниз головой, — рассказывает солист Челябинского театра оперы и балета Виталий Савельев, играющий в спектакле «Алые паруса» ключевую роль Меннерса-младшего. — Солистов постоянно поддерживает балет, поэтому все номера получаются очень эффектные. В нашем мюзикле современная пластика, для классического оперного театра эта постановка нестандартная, но спектакль в итоге получился смотрибельный, яркий».

Если у самих артистов и создателей постановка «Алые паруса» вызывает такие сильные эмоции, то у зрителей и подавно. Образность челябинского спектакля зашкаливает и создает мощное впечатление, но его глубинный смысл вдохновляет ещё больше. Когда на сцену выходят маленькая Ассоль и странствующий сказочник Эгль и исполняют дуэт «Словно сказочный сон», пространство внутри театра начинает звенеть от напряжения: «Не грусти, как бы ни было трудно, никогда ни за что не грусти...».

Зарядившись энергией вековой истории про настоящую романтику в исполнении челябинских актеров и приглашенных постановщиков, хочется преодолеть любые испытания, идти за мечтой, не сдаваться и продолжать верить, оставаясь собой, даже когда другие утверждают, что это неправильно. «Алые паруса» — добрый спектакль про любовь, без которой на сцене и в жизни ничего не имеет смысла.