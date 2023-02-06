Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича

В День памяти Александра Сергеевича, десятого февраля, носящая его имя челябинская библиотека на Коммуны, 69 проведет акцию «Пушкинский кроссворд».

Программа в память о «солнце русской поэзии» в стенах храма знаний откроется в полдень поэтической акцией «Я вновь читаю пушкинские строки…». Все желающие смогут почитать любимые стихи великого поэта – наизусть или по сборнику.

В 13 часов стартует непосредственно «Пушкинский кроссворд», разгадав все загадки которого участники события смогут лучше узнать гения русской литературы - писателя, драматурга, сказочника Александра Сергеевича Пушкина.

«Кроссворд – это интерактивная форма, позволяющая не только проверить уже имеющиеся знания в легкой, игровой форме, но и приобрести новые. Вопросы «Пушкинского кроссворда» нетривиальны, они дают возможность поупражняться в логике, увидеть связь истории, литературы с другими дисциплинами. Имя Пушкина соединяет между собой поколения русских людей, обеспечивая связь прошлого с будущим», – отметила заведующая сектором Центральной библиотеки имени Пушкина Ольга Сустретова.

Предварительная запись на участие в акции «Пушкинский кроссворд» завершена. Подано свыше ста заявок от семи образовательных организаций, членов городского Пушкинского общества и читателей библиотеки.

Чтобы успешно справиться со всеми вопросами о жизни и творчестве знаменитого поэта, с шестого по девятое февраля горожанам предлагают посетить экскурсии-консультации по выставке «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…» (за две недели их посетили более 60 человек), где можно узнать много интересного о жизни и творчестве великого поэта для успешного разгадывания кроссворда. На выставке представлены лучшие книги и редкие издания из фонда библиотечной пушкинианы. Групповые экскурсии-консультации проводятся по предварительной договоренности обращаться по телефонам: 264-76-41, 264-75-19.

Отметим, акция «Пушкинский кроссворд» даст старт ежегодному социально-культурному проекту «Пушкинские сезоны», который пройдет на базе Центральной библиотеки имени Пушкина в 16-й раз и продлится до осеннего лицейского бала 19 октября.

Сердце Александра Сергеевича перестало биться десятого февраля 1837 года – причиной смерти великого поэта стало полученное им на дуэли с Дантесом пулевое ранение. Дуэль состоялась восьмого февраля, после двух дней борьбы Пушкин скончался в возрасте 37 лет.