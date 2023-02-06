06.02.2023
Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича
06.02.2023
Челябинск
06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
06.02.2023
«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине
06.02.2023
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича
14.07.2022
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора (6+)
05.06.2022
В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков
31.08.2021
Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на выставку «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева»
17.07.2018
Хорошо, когда «Вовремя»: челябинская библиотека сняла атмосферный боевик
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023