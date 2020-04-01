С Озёрским «Золотым петушком» сидеть дома не скучно даже непоседам

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» (Озерск, Челябинская область), строго соблюдая карантинные меры, с третьего апреля выходит на связь со своими маленькими зрителями. Чтобы разнообразить их жизнь в самоизоляции и добавить в неё немного позитива, каждую субботу и воскресенье в эфир выходят спектакли и мастер-классы. Они показываются в записи, но в привычное для маленьких зрителей время.

И уже третьего апреля в 18 часов можно будет посмотреть спектакль «Неживой зверь», созданный режиссёром Натальей Шимкевич по рассказу Тэффи ещё в 2007 году. Спектакль все годы был популярен, получил престижные награды на трех театральных фестивалях.

На следующий день четвертого апреля будет показан «Вертеп» П.Овсянникова, - премьера нынешнего года. Спектакль поставлен при поддержке Группы «ЧТПЗ» и уже успешно участвовал в фестивале «Под Вифлеемской звездой». А пятого апреля маленькие зрители посмотрят «Сказку про хитрую лисичку» М. Смитт, которая получила пять дипломов на трех престижных фестивалях. Причём, на двух международных конкурсах она была признана «Лучшим спектаклем». Все три спектакля адресованы зрителям не старше 10 лет. В течение трёх часов к ним будет открыт доступ, что позволит смотреть их в удобное время.

Как рассказала нашему корреспонденту заведующая литературной части театра Наталья Светличная, помимо этих спектаклей ежедневно группа актёров изобретает для ребятишек разные «светлые» новости, чтобы уберечь их от скуки и депрессии. Появились новые рубрики. Например, #Куклыдома, - это веселые минутки от главного режиссера театра Дмитрия Ерохина и актрисы Светланы Трофимовой-Ерохиной. Они появляются в 20 часов, найти их можно по адресу.

Другая придумка - «Разговоры за кулисами». Это виртуальные беседы с актерами, служителями театра и зрителями. Появилось время стать чуть-чуть ближе друг к другу. Поделиться секретами, узнать много нового и интересного о театре и людях, отдающих себя служению искусству.

На этих встречах актёры отвечают на вопросы своих поклонников, те откровенно и подробно делятся впечатлениями об увиденных спектаклях, о любимых актёрах, рассказывают, как пришли в театр, что открывают в нём для себя, чем он их удивляет , радует или наоборот. Вот и выходит, что «Золотой петушок» по-прежнему рядом с ними. А значит суровое слово «карантин» или строгое предупреждение сидеть дома их уже не пугает.