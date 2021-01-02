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02.01.2021 12:37
На житейских перекрестках
Счастье среднестатистической Веры

Сегодня этой рождественской историей мы открываем новую рубрику - На житейских перекрестках. Пишем-пишем новости, бежим куда-то, торопимся, а в журналистском багаже накапливаются какие-то истории, интересные детали, требующие осмысления. Вот мы и подумали, а почему бы время от времени не дать себе волю и не повспоминать, не встретиться заново с некоторыми своими героями, которые порой делились самым сокровенным и их истории остались в памяти на всю жизнь. Может быть, эти истории чуть-чуть рассказы, но разве это плохо? Читайте, ставьте лайки, если наши истории вам понравятся.

У Людмилы Вишни – автора первой истории – огромный журналистский стаж и особое душевное отношение к людям. Работая в газете «Вечерний Челябинск», она помогла многим – и советом, и делом, и ей всегда есть что рассказать.

Говорят, под Новый год, что ни пожелается…

ЖИЛА-БЫЛА одна женщина. Нет, не одна, а с маленьким ребёнком на руках и родителями-пенсионерами. Жили они и немало тужили в спальном районе города в скромной двухкомнатной квартире, полученной после сноса их хоть и аварийного, но очень уютного двухэтажного деревянного дома, расположенного на одной из центральных улиц. Новоселью, конечно, были рады, после их одной комнатки в коммуналке, с электроплиткой на кухонном столике, да к тому же с удобствами во дворе их новая отдельная квартира была верхом мечтаний.

Но не для Веры, так зовут молодую женщину с ребёнком на руках и родителями-пенсионерами. Она была тогда ещё школьницей и, естественно, без ребёнка. Старшекласснице Вере тяжело было примириться с переездом, ей казалось, что её выдернули из центра Вселенной, где рядом были и публичная библиотека, и каток в парке, и кинотеатры с театрами. Оканчивала школу она по месту жительства, так и не обзаведясь новыми друзьями и подругами. А вот техникум выбрала в центре города и работу получила в лаборатории престижного полузакрытого предприятия. Как и когда она вышла замуж и родила слабенькую часто болеющую девочку, а после оказалась без мужа, Вера не считала нужным кому-то рассказывать. Достаточно было того, что эту драму или трагедию молча переживали с нею её родители и маленькая Надюшка.

Жилось тогда тяжело не только им. Пенсии задерживали, зарплаты Веры хватало не надолго, в магазинах цены скакали, приходилось искать, где подешевле купить необходимое – мать Веры Софья Фёдоровна очень уставала от этой беготни. А Надюше требовалось усиленное питание. Отец Веры Петр Андреевич устроился в ЖЭК. Кем он там работал, было непонятно, как непонятно было и с зарплатой: платили то густо, то пусто.

 Сама Вера бралась за любую неурочную работу, подменяя заболевших и прогулявших, получая премии и доплаты. В лаборатории её уважали. Спокойная, не любопытничающая, приветливая, она и к себе в душу никого не допускала. Только иногда удивляла какими-то странными поступками. Ну, вот возьмёт, например, и заявится на праздничный вечер в заводской дом культуры, а то и на торжество в лаборатории, в королевском наряде – длинном платье с небольшим шлейфом, конец которого закреплён на пальце руки. И танцует до упаду со всеми выстроившимися в очередь и розовеет от комплиментов. Сведёт всех мужчин с ума и удирает в разгар веселья на такси в свой спальный район. А после заявляется на работу, как ни в чём не бывало и отвечает на все расспросы улыбкой, то ли загадочной, то ли насмешливой. Это хоть кого взбесит, тем более что в их лаборатории женщин работало больше, чем мужчин. Откуда у неё эти наряды, и в каких магазинах она их находит? Куда смотрит её муж, ведь она замужем вроде. Почему молчит завлаб? Или ему все равно, что думают об их коллективе?

ТАКОЙ фурор Вера устраивала раз или два в году. С её золушкиными выходами в свет в лаборатории постепенно смирились и судачить перестали: романов за Верой не числилось. Только ей одной было известно, чего стоила и как удавалась премьера очередного сногсшибательного платья. Свой праздник Вера устраивала с помощью портнихи армяночки Жени, соседки по их коммунальной квартире. Она получила квартиру при расселении в одном доме с Вериной семьёй, только в другом подъезде. Ещё когда Вера училась в школе, Женя могла сшить ей платье за одну ночь или за день, как говорится, за пять минут до школьного вечера. Денег не брала, только просила оплатить ткань. Это была её благодарность за то, что Вера водилась с её дочкой Лалой, когда та болела или Женя не успевала к сроку с многочисленными заказами своих клиенток. Лала частенько и ночевала у них на раскладушке. Потом,  когда Лала поступила в институт, Вера часто помогала ей с курсовыми по черчению. И думаете, кем стала Лала? Модельером в Ереване, куда гордая Женя отправила её к отцу устраивать будущее. А потом и сама уехала воспитывать армянских внуков.

Была у Веры и ещё одна тайна не тайна, а редкая нагрузка. Дело в том, что она была счётчиком. Есть такие информаторы у статистической службы. Вера была в декретном отпуске, только-только родив Надю, когда к ним домой пришла женщина с начальницей ЖЭКа и попросила об ответственной и очень важной для государства работе – записывать в тетрадь все совершаемые покупки необходимых продуктов и носильных вещей. Только необходимых, по особому списку. Мол, это помогает изучить спрос и потребление населения и отдельной среднестатистической семьи, то ли сформировать потребительскую корзину…

Вера согласилась. Ей нетрудно было заносить в тетрадь все покупки и расходы. После этим стала заниматься Софья Фёдоровна, выйдя на пенсию: домашнее хозяйство легло на её плечи. Но сводила цифры за месяц Вера сама и удивлялась, как скромна её среднестатистическая семья, как скромны её спрос и потребление. Когда Надя подросла, стала интересоваться записями, сидела рядом с матерью с калькулятором в руках – помогала.

- Для чего это надо, - спросила однажды.

- Чтобы знать, сколько и чего потребляет наша семья.

- А почему выбрали нашу семью?

 - Потому что она среднестатистическая: нас четверо, в семье есть дети.

 - Среднестатистическая? Значит и я среднестатистическая и ты?

- Да, мы такие же, как и большинство людей: взрослых, детей, мам и дочек, не хуже и не лучше, - улыбнулась Вера.

Надюшка, покружив в молчании по кухне, вдруг со слезами обняла мать:

- Мама, ты не среднестатистическая. Ты самая лучшая, самая красивая и добрая. И мы не бедные. Вон у Ксюши есть машина, но у её мамы нет таких классных платьев, она всё время в джинсах. Ты запиши, запиши своё новое  платье в тетрадку.

- Нет, они дадут неверную картину. Нужно записывать только необходимые обиходные вещи. А новое платье – это моя личная прихоть, только моё желание, чтобы не быть… Не быть … среднестатистической.

ВОТ ТАК неожиданно она поняла себя. И эти свои порывы хоть на пару часов  покинуть будничную жизнь и настроение, создать себе праздник, побыть просто красивой женщиной в красивом платье - без забот и проблем. Ей этого заряда хватало на весь год. Вот и мудрая Женя говорила ей ещё девчонке: «Как бы ни было тяжело, у тебя всегда должна быть мечта – мечта для мамы, мечта для папы и мечта для себя, пусть маленькая, пустяковенькая, вот как это новое платье, но лично твоя. Нам женщинам это особенно нужно».

Жаль, что личная мечта у неё, Веры, так и осталась пустяковенькой – новое платье к Новому году, но зато не как у всех. Скопилось их больше десятка, висят в шкафу в полиэтиленовых мешках, а выходила она в них на люди всего по разу или два и то зимой, под пальто и не видно. Правда, был один случай…  Надела она одно любимое платье да ещё и в комплекте со шляпой, которую Женя у одной клиентки для неё выпросила, в начале лета, когда их курс пятнадцатилетие выпуска решил отметить. Как всегда заказала такси заранее, договорилась, чтобы водитель вернулся за нею в назначенное время, вышла к машине, несмотря на уговоры однокурсников остаться.

А на мосту перед торговым центром машина заглохла. «Ловите другую. Стоять буду долго. А денег не надо, - сказал таксист. – Сам виноват».

 Машины проносились мимо Веры, не снижая скорости. «Здесь останавливаться нельзя, - посочувствовал таксист. - Вам лучше к остановке подойти, там проще поймать». Вера последний раз махнула рукой. И ей повезло. Водитель попутки открыл переднюю дверцу, но Вера решительно села на заднее сиденье. «Замёрзли, наверное. Хоть и июнь, а по вечерам прохладно, - повернулся к ней мужчина. Вера заметила, что у него красивые серые глаза и вообще приятное лицо. – Там на сиденье плед лежит, укройтесь. За тёщей еду, она всё время кутается. Завтра надо ехать по делам, а жена с дочкой обе заболели».

 В машине было чисто, уютно. И этот едва уловимый запах то ли хороших сигарет, то ли мужского лосьона… Не то что в пыльном прокуренном такси. «Наверное, дорого запросит, - подумала Вера, расслабившись, - надо было сразу спросить, да как-то неудобно. Ну и пусть…». Она сняла шляпку, набросила на себя плед, и ей стало так хорошо и спокойно. Мужчина спросил адрес её дома, сказал, что тёща живёт неподалёку и доедут они быстро. Помолчав, зачем-то добавил: «А вы стояли на этом мосту такая необыкновенная, в этом длинном платье, в шляпе, стройная… Как свеча в ночи».  «А вы очень разговорчивы, - сказала Вера тихо, боясь заснуть. – Адрес запомнили? Меня ждут муж, ребёнок и мама…»

И тут же проснулась: «Где мы? Уже дома?». Глянув на часы на приборной доске, всполошилась: «Я заснула!? Простите меня ради бога. Как неудобно. И сколько вы стоите во дворе?» Она видела, что мужчина смотрит на неё с интересом, её это рассердило: «Почему вы меня не разбудили? Ведь вам надо к тёще». «Не волнуйтесь, мы стоим не более пятнадцати минут». «Сколько я вам должна?». «Нисколько, - сказал он, помогая ей выйти из машины. – Вы прелесть, вы скрасили мой визит к тёще и улучшили моё настроение. Спасибо».

ВСПОМИНАЯ эту историю, а Вера её часто вспоминала, то с сожалением, то с грустью, ведь таких слов ей никто не говорил: «свеча на мосту» или не так -  «свеча в ночи»… Но каждый раз успокаивала себя: хорошо что не приставал с разными банальностями, о встрече не намекал, телефончик не спрашивал, не выяснял номер квартиры.

Нет, она тогда не думала ни о чём таком, ей для счастья достаточно было минутного внимания и опьянения успехом. От нового платья. Сегодня ей это кажется глупым и смешным. Наконец-то она повзрослела, и мечты выросли, ведь в свои 44 года она уже бабушка двух внуков. Правда, видится с ними нечасто: Надежда живёт с семьёй в далёкой Сербии, где у её мужа небольшой бизнес. Теперь у Надюши свой дом и двое сыновей Маркус и Патрик. Летом в свой отпуск Вера летала к ним водиться. С мужем Надюше повезло. А какой евроремонт он устроил Вере в её квартире, когда приезжал полтора года назад к российским партнёрам по бизнесу.

Заботливые и добрые у неё дети. Жаль, что общаться приходится только по скайпу два раза в неделю. Вот сегодня такое свидание ожидается…

ВЕРА взяла из прихожей газету с объявлениями, засунутую в почтовый ящик, посмотреть хоть, что у людей спросом пользуется. Она по совету Нади наконец-то решила продать свои шикарные платья или хотя бы часть из них.

Включив компьютер, уселась возле него с газетой, и взглядом сразу выхватила: «Куплю срочно детский (на 5-6 лет) костюм Снегурочки с шапочкой, выполненный в русских традициях». Да, через две недели Новый год и Рождество. Странное объявление: «с шапочкой, в русских традициях». У Нади когда-то тоже был с шапочкой. Они с Женей за выходной его сшили, успех в садике был потрясающий. Но почему «был»? Он же сохранился! Лежит в коробке на верхней полке в шкафу. Она сама его убрала туда, когда ломали антресоль во время ремонта. Тогда ещё подумала: а вдруг у Нади родится девочка, которую, мечтала Вера, назовут Любочкой. И будет у них в семье Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Вера немедленно достала коробку, вытащила снегуркин костюм, расправила его на диване – ну как новый и размер подходит. Надо позвонить по объявлению.

На звонок ответил мужчина с каким-то уставшим голосом, обрадовался, что костюм такой, какой нужен и в отличном состоянии. Договорились, что заедет за ним завтра вечером: медлить нельзя, утренник у внучки уже на следующей неделе, а вдруг вещь не подойдёт или потребует доработки. Спросил адрес дома и номер телефона. Вера довольная повесила наряд на плечики в шкаф и села за компьютер. Прощаясь с дочкой, сообщила ей, что Снегурочкин наряд, похоже, нашёл истинного ценителя. «Очень рада, мамульчик. Я помню, как зажигала в нём».

Вера уже собиралась лечь спать: рабочий день в их кадровом агентстве, где она работает, начинается рано, как вдруг позвонил покупатель: «Давайте, уточним адрес. Ваш дом расположен у трамвайной остановки на углу с проспектом?» «Да, - сказала Вера, - только входить во двор лучше не с проспекта, а с улицы» «Там, где стекляшка внизу?» «Да-да, только стекляшки уж давно нет, там теперь кофейня, приезжайте».

ПОКУПАТЕЛЬ оказался моложавым мужчиной с благородной сединой на голове и приветливой улыбкой. На пороге он очень внимательно посмотрел на Веру и спросил: «Мы с вами не встречались?» «Нет, - смутилась Вера. – Я вас не знаю». «Меня зовут Сергей Ильич, а вас?» «Вера, Вера Петровна» «Ну что же, показывайте, Вера Петровна, Снегурочку. Надеюсь, это то, что надо моей внучке. Дочка у меня уехала в Москву на защиту диссертации, и мы с внучкой остались вдвоём. Бабушку, мою жену, мы пять лет как потеряли… При всей занятости работаю вот молодым отцом: варю кашу, вожу в садик, читаю сказки, а тут ещё её Снегурочкой назначили, и потребовался костюм. А моя капризуля не хочет выступать в короне, ей подавай шапочку с меховой оторочкой, как в книжке, которую мы с ней читаем. А книжка-то старая, мне её когда-то ещё моя бабушка читала. Каково? Никакие уговоры не помогают, плачет и требует шапочку».

 Вера с готовностью распахнула шкаф: «Есть такая шапочка. Вот смотрите, Сергей Ильич, подойдёт или нет?» - сняла она костюмчик с вешалки. Сергей Ильич взял в руки шапочку и с удивлением уставился внутрь шкафа - на платье, висевшее под костюмом Снегурочки. «А это что у вас?» - спросил он, весело взглянув на Веру. «Это моё платье, вот приготовила его на Новый год», - растерялась Вера. «Вы куда-то идёте?» «Да, к соседке, - махнула Вера рукой наверх. - А что вас так интересует? Это платье я не собиралась продавать, но если понравилось, то…»

«Понравилось! - весело ответил Сергей Ильич, глядя Вере в глаза. – Я подобное видел на одной сбежавшей с бала молодой женщине, которую подвозил когда-то домой». И наблюдая, как меняется лицо Веры, договорил с радостной улыбкой: «Представьте себе, она уснула в машине, и я целых полчаса ждал, когда проснётся это милое создание, вдоволь налюбовался ею». «Вы очень разговорчивы», - вспыхнула Вера…

… ПЕРЕД  Новым годом Надя позвонила матери:

- Мамульчик, у тебя всё в порядке? Ты уже три раза не выходила на связь. Мы с Андреем вот что подумали: прилетай к нам на праздники, денежки на билеты я тебе бросила, мы будем очень рады.

- Не могу, доченька, я очень занята. Чем? Выгуливаю свои платья. Осталось только одно, помнишь то, светлое длинное, по бедрам, его со шляпой носят?.. Но Сергей Ильич просит его надеть на Рождество. Он мне сюрприз готовит. Кто такой Сергей Ильич? Это, Надюша, моя любовь запоздалая…

Автор: Людмила Вишня
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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После каникул занятия в школах Челябинской области продолжатся в очном режиме
29.12.2020 16:05
Южноуральские полицейские напоминают о соблюдении режима «тишины» в новогодние праздники
29.12.2020 15:36
Челябинские поликлиники будут принимать пациентов все новогодние каникулы
29.12.2020 15:19
В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»
29.12.2020 15:12
Жители Карталов украли пожертвования на лечение девочки
29.12.2020 14:52
В Металлургическом районе Челябинска снова прорвало канализацию
29.12.2020 14:44
Как будут работать медучреждения Челябинской области в новогодние каникулы
29.12.2020 14:29
Прокуратура заставила экс-директора «Южуралавтобана», «засветившегося» в деле Юревича, заплатить полмиллиарда налогов
29.12.2020 13:56
В Челябинской области сокращается число педагогов на больничном
29.12.2020 13:24
В Челябинской области на дежурство заступил «Полицейский Дед Мороз»
29.12.2020 13:20
Под занавес года в Челябинскую область придут морозы
29.12.2020 13:01
Работа челябинского транспорта в праздничные дни
29.12.2020 12:56
В Челябинской области новый случай бешенства
29.12.2020 12:55
Может ли телега бежать впереди лошади? Областной Минздрав объявил конкурс по спорному участку в бору
29.12.2020 12:50
В Челябинске открыли бюст Николаю Патоличеву
29.12.2020 12:48
За сутки в Челябинской области подтверждено 306 случаев коронавируса
29.12.2020 12:43
ФСБ по Челябинской области задержала нелегальных оружейников
29.12.2020 12:20
На челябинском вокзале появятся общественные пространства для отдыха пассажиров
29.12.2020 12:16
ММК взял курс на современные стратегии управления надежностью оборудования
29.12.2020 12:14
Дмитрий Тарасов возвращается в Минздрав
29.12.2020 11:54
В Челябинске будут судить «варильщиков» амфетамина
29.12.2020 11:48
Вице-спикер Челябинской гордумы Дмитрий Тарасов покидает занимаемый пост
29.12.2020 11:16
Владимир Корнев: Поддержка инвалидов в Челябинске должна выйти на качественно новый уровень
29.12.2020 11:06
Выставку «Сокровища Востока» в Челябинске посетили мастера фланкировки шашкой
29.12.2020 10:44
В Каслинском районе иномарка залетела под грузовик
29.12.2020 10:43
В Златоусте продолжаются поиски 80-летнего лыжника
29.12.2020 10:41
В новогодние праздники южноуральские газовики будут работать в усиленном режиме
29.12.2020 10:38
Работающие южноуральцы старше 65 лет смогут продлить больничные до и после праздников
29.12.2020 10:35
В ЗАТО Челябинской области привиты от ковида уже 80 медработников
29.12.2020 10:33
Во вторник, на Агея Инесея, следят за погодой
28.12.2020 21:44
В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из семи муниципалитетов
28.12.2020 21:08
Гехт: Новый корпус ЧОДКБ построят к 31 декабря 2023 года
28.12.2020 20:13
Челябинка, убившая семимесячного сына, просилась на свободу
28.12.2020 20:03
В Магнитогорске «банда» Дедов Морозов попала на видео
28.12.2020 19:50
Минстрой объявил повторный конкурс на проектирование хирургического корпуса ЧОДКБ
28.12.2020 17:04
Челябинских автомобилистов стали строже и чаще наказывать за порчу газонов
28.12.2020 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря
28.12.2020 16:29
Журналистов в Челябинской области включат в список первоочередников на вакцинацию от ковида
28.12.2020 16:03
Тренеру 11-летнего гимнаста из Златоуста вручили 300 тысяч рублей
28.12.2020 15:59
В Челябинской области становится меньше тяжелых пациентов с ковид
28.12.2020 15:33
РМК инвестирует в новые объекты социальной инфраструктуры Карабаша
28.12.2020 15:05
В Челябинске будут судить мужчин, которые отобрали сумку с тремя миллионами у пенсионеров
28.12.2020 15:04
В Челябинской области «черные» лесорубы спилили 64 новогодних дерева
28.12.2020 14:52
VIP-охота на краснокнижных или Как депутаты Госдумы узаконили собственное увлечение
28.12.2020 14:17
В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются 42 класса, изолирован по ковиду - один
28.12.2020 14:07
Уголовница организовала у себя на квартире наркопритон
28.12.2020 14:04
Челябинская область получит из федерального бюджета на дороги почти два миллиарда за три года
28.12.2020 14:00
Наталья Котова поручила тщательно следить за состоянием праздничной инфраструктуры
28.12.2020 13:32
Ольга Окраинская: Состояние потока поможет вам найти свой путь
28.12.2020 13:23
В Парковом на платных парковках орудует банда «аккумуляторщиков»
28.12.2020 12:51
Минобр признал плохое качество дистант-образования
28.12.2020 12:50
В Челябинске брошенными подрядчиком перекрестками займутся в 2021 году
28.12.2020 12:48
Листопрокатный цех №4 ММК отметил 60-летний юбилей
28.12.2020 12:09
В Магнитогорске открыли мемориальную доску учителю физкультуры
28.12.2020 12:06
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 35 тысяч
28.12.2020 11:53
Ушел из жизни проректор Южно-Уральского института искусств
28.12.2020 11:51
Водителю из Сатки «светит» реальный срок за подделку протокола медосвительствования
28.12.2020 11:49
Скончался бессменный руководитель Челиндбанка, человек-эпоха Михаил Братишкин
28.12.2020 11:47
Челябинск вошел в топ-7 городов с лучшими условиями для стартапов
28.12.2020 11:31
В Челябинске завершен ремонт «Знамени» и приняты работы по ремонту кинотеатра имени Пушкина
28.12.2020 11:18
На очистку Челябинска от снега вывели 216 единиц техники
28.12.2020 11:01
Завершающая неделя 2020 года будет сокращенной, а первая неделя 2021 года – полной
28.12.2020 10:46
Проблемную набережную в Челябинске новый подрядчик закончит 31 августа 2021 года
28.12.2020 10:39
В понедельник в Челябинской области местами снег, усиление ветра
28.12.2020 10:36
Кадровые перестановки в миндортранса Челябинской области
27.12.2020 21:35
Российские фигуристы контрольные прокаты будут проводить в Челябинске
27.12.2020 21:22
Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершился показательными выступлениями
27.12.2020 21:20
Из-за непогоды ограничат движение большегрузов на М-5 в Челябинской области
27.12.2020 20:46
Алексей Текслер встретился с лучшими фигуристами страны
27.12.2020 20:37
В Челябинске наградили тех, кто «растопил» челябинский лед и сердца зрителей
27.12.2020 20:34
В Челябинской области за сутки скончалось 14 пациентов с ковидом из восьми муниципалитетов
27.12.2020 20:12
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
27.12.2020 19:24
В Челябинской области за сутки зарегистрировано 311 случаев коронавируса
27.12.2020 14:04
Алексей Ягудин: Наикрутейший чемпионат России по фигурному катанию получился в Челябинске
27.12.2020 13:59
В Карталах из-за коммунальной аварии без отопления остались более семи тысяч человек
27.12.2020 11:35
Новые книги приехали в Назарово
27.12.2020 10:27
Чемпионат по фигурному катанию завершен
26.12.2020 23:06
Челябинский лед помог Анне Щербаковой из Москвы стать трехкратной чемпионкой России
26.12.2020 20:14
Чемпионка России по фигурному катанию расплакалась после победы на челябинском льду
26.12.2020 19:56
В детсадах Челябинской области 31 декабря будут работать дежурные группы
26.12.2020 19:41
В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов