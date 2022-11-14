У Озёрского барона Мюнхаузена большие гастроли в Ингушетии

Озёрский театр кукол «Золотой петушок (Озерск, Челябинская область) с 14 по 16 ноября гастролирует в Ингушетии. В Назрани, на сцене Ингушского государственного Театра юного зрителя, озёрские кукольники покажут свои лучшие спектакли. Эта поездка проходит в рамках детско-юношеского направления программы «Большие гастроли», которые организованы Росконцертом. Об этом нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной частью Озёрского театра кукол Наталья Светличная. - Это не первая поездка театра, - рассказала она. - Ранее спектаклям «Золотого петушка» аплодировали зрители Глазова, побывали артисты даже за Полярным кругом, в Воркуте. Программа «Большие гастроли» создана в 2014 году Министерством культуры России. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект. Он охватывает все 85 регионов страны и русскоязычные театры стран ближнего зарубежья. И география его с каждым годом расширяется.

В Назрань отправилась большая команда артистов и технического персонала Озерского театра кукол во главе с главным режиссером Дмитрием Ерохиным. В их гастрольном багаже три спектакля: «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», «Маша и медведь» и «Невероятные путешествия барона Мюнхаузена».

Первой открывает гастроли сегодня, 14 ноября, лесная сказка для зрителей с пяти лет «Маша и медведь» Виктора Швембергера. Это спектакль побывал пока только в Екатеринбурге, где имел большой успех. В сказке с яркими декорациями, выразительными куклами и чудесно музыкой много неожиданных поворотов в сюжете и сюрпризов. Этот спектакль поставлен Владимиром Гусаровым, художник – Елена Богданова, композитор - Павел Довгополый. В спектакле заняты артисты - Екатерина Замула, Роман Соловьев, Игорь Филимонцев.

В Назрани будет показан и «Лучший спектакль для детей» – лауреат XIV Челябинского областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2012» и II Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Мойдыся» (г. Сыктывкар).

Сказка для самых смелых ребят (5-7 лет) «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» расскажет о приключениях маленького Енота, который отправится ночью за раками. Он о том, как победить самого себя и свой страх. Поставила спектакль заслуженная артистка России Нина Туманова, художник- заслуженный художник России Елена Николаева, композитор и музыкальное оформление – Александр Яничек (Архангельск). Эту увлекательную сказку расскажут зрителям артисты Алена Захарчук, Екатерина Замула, Сергей Гальперин, Роман Соловьев, Дмитрий Ерохин.

В гастрольную поездку отправился и барон Мюнхаузен. В этой роли - Сергей Гальперин.

«Невероятные путешествия» его героя заставят улыбнуться не только детей, но и взрослых. В моноспектакле органично и весьма изобретательно переплетены приемы теневого театра и живой игры артиста, анимация и тантамарески. Придумала и поставила его С.Озерская по мотивам Р. Распэ и Г. Бюргера. Художник– Андрей Запорожский (г. Санкт-Петербург), видео - Александр Башаев (г.Мурманск). Спектакль получил Диплом на II Международном театральном фестивале «Карусель сказок» в Чебоксарах в прошлом году .А исполнитель главной роли Сергей Гальперин награжден дипломом «За создание самого правдивого образа Мюнхаузена» на XXXI Челябинском областном театральном фестивале «Сцена -2021».

После Ингушетии продолжением больших гастролей Озёрского «Золотого петушка» будет столица. Он уже получил новое приглашение на Большой детский фестиваль в Москву со спектаклем «Лёнечка – будущий рок-музыкант». И это будет первое выступление театра на столичной сцене в этом столетии. Но об этом мы расскажем чуть позже.