В Челябинске определили призеров фотомарафона «Один день из жизни Троицка»

Жюри международного фестиваля фотоискусства «Фотофест-2021», который проходил в городе Троицке Челябинской области, завершило свою работу и определило победителей фотомарафона «Один день из жизни Троицка». Их имена объявил на встрече с участниками председатель регионального отделения Союза фотохудожников России и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

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Напомним, что фотомарафон в Троицке проходил 10 июля, в нем приняли участие около 40 любителей фотографии из Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Троицк — город фактурный, с богатым прошлым и настоящим, так что недостатка в сюжетах не было. По итогу участники представили на суд жюри 500 фотографий, и в них — жизнь Троицка во всем ее многообразии: архитектура, спорт, культура, производство, социальная жизнь, природа.

«Уровень фотографий очень высокий, даже в номинации до 18 лет. Все коллекции равные, и победителя было выявить очень сложно: разрыв в балах между 1-м и 10-м местом составила всего 6 балов», — комментирует итоги конкурса куратор фестиваля «Фотофест» Максим Грицук.

Неудивительно, что призеров оказалось чуть больше, чем мест на пьедестале. В категории до 18 лет на верхнюю ступеньку взошли сразу три автора: Ника Сапранкова, Кристина Чурикова и Мираб Хаятов. В отличие от прошлых фотомарафонов, помимо дипломов и подарков юные участники получат и вполне ощутимыми денежные призы — 15 000 рублей.

В основной номинации 3 место между собой поделили два автора: Михаил Трахтенберг (Челябинск) и Эдуард Кутыгин (Шадринск). Каждый из авторов получит по 30 000 рублей. На 2 месте Захар Шадрин (Златоуст) и Сергей Зырянов (Челябинск), награжденные премиями по 45 000 рублей каждый. Наконец, автором лучших снимков и обладателем премии в 55 000 рублей стал мастер городского пейзажа челябинец Олег Астахов.

По словам Владимира Богдановского, по итогам фотомарафона будут сформирована выставка, а также издан красочный каталог. О времени проведения выставки будет объявлено дополнительно.