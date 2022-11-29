В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории

Несколько десятков юных исполнителей классической музыки от 8 до 18 лет станут участниками музыкального форума «Худсовет», который пройдет в Челябинске. Это молодежный культурный проект, который придумали и реализуют старшекурсники и выпускники известных музыкальных вузов страны. Молодые успешные музыканты готовы поделиться с ребятами не только секретами мастерства, но и личным опытом выступлений на большой сцене, музыкальных конкурсов и прослушиваний, получения профессионального образования. Участие в проекте бесплатное.

Проект стартовал 27 ноября с приема заявок и отбора участников. Приглашаются ученики музыкальных школ, студенты профильных колледжей и вузов Челябинской области от 8 до 18 лет включительно, получающие образование по следующим направлениям: фортепиано, духовые инструменты, струнные инструменты - скрипка, академический вокал, эстрадный вокал, эстрадно-джазовое исполнительство.

Каждый участник попадает в группу к своему наставнику, который на время проекта становится для ребят старшим товарищем и помощником. С ним можно обсудить любые профессиональные вопросы: от техники игры до поступления в вуз или работы в оркестре. Можно в формате онлайн назначить с наставником консультацию, получить от него домашнее задание, вместе подготовить номер для отчетного концерта форума.

«Мы все когда-то делали в музыке первые шаги, и помним, как было непросто, - говорит музыкальный продюсер проекта Елизавета Фирулик. - Нужно ежедневно и много заниматься, оттачивая технику, добиваясь правильной постановки рук, дыхания. А еще - сложно преодолеть волнение перед экзаменом или выступлением. Ты видишь на сцене профессионального музыканта и думаешь: «О, как классно у него все получается! Было бы здорово расспросить его, как он берет такие высокие ноты или как он добился четкости в исполнении этого пассажа». Но такой возможности у учеников, как правило, нет. Мы хотим это исправить, поделиться своими знаниями, опытом, техническими приемами, поддержать юных талантливых ребят в их стремлении стать музыкантами. Наш проект – это не конкурс, где все строго регламентировано. Это формат дружеского профессионального общения, взаимодействия, поддержки».

Очная часть проекта пройдет в Челябинске 19-24 марта на базе Южно-Уральского государственного института искусств. Участников ждут открытые репетиции, мастер-классы, творческие встречи с обсуждением интересных профессиональных тем. Самые удачные номера попадут в совместный отчетный концерт участников и наставников проекта, который состоится 23 марта. А 24 марта молодые солисты выступят в челябинской филармонии с государственным симфоническим оркестром Челябинской области. Проект осуществляется на средства Гранта Губернатора Челябинской области и при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Стоит отметить, что для проведения музыкального форума Челябинская область выбрана не случайно. Молодые музыканты посвятили проект памяти уроженца Челябинска, трубача Никиты Лукашевского.

«Никита был удивительным человеком, который умел объединять людей, поддержать, помочь, вдохновить, - рассказывает тромбонист, наставник направления «Медные духовые инструменты» Валентин Щербаков. – Это был невероятный эрудит, талантливейший музыкант, который к 20 годам добился больших успехов в профессии. Нас всех связывает не только учеба в «Гнесинке», гастроли, конкурсы, победы, нас связывает настоящая дружба, которая с уходом Никиты не ослабела. Нам не пришлось уговаривать никого из нашей команды участвовать в проекте. Все мгновенно откликнулись, для всех это оказалось очень важно - сделать что-то значимое в память о Никите, причем сделать это качественно, ярко, профессионально – как он любил».

Зарегистрироваться для участия в музыкальном форуме можно на сайте Худсовет2023.рф. Необходимо заполнить анкету, а также приложить видео выступления участника. Первые 50 человек, подавших заявки, будут участвовать в розыгрыше трех призов от организаторов Форума. Победители определятся 26 декабря в прямом эфире на YouTube-канале музыкального форума «Худсовет» и на странице в VK.

Узнать больше о проекте – на сайте Худсовет2023.рф

Страницы проекта в соцсетях:

https://vk.com/hudsovet_forum

https://www.youtube.com/channel/UCcekOE63bQBxTpZywjxDFoA

Наши контакты: +7 (915) 137-28-87, musicforum2023@mail.ru