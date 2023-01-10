Анонсы событий и мероприятий на 11 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 января.

В 10 часов состоится открытие выставки «Отчетка III». В экспозицию выставки вошли графические работы учеников студии печатной графики «Печка», руководителем которой является художник Ольга Гражданкина: офорты, линогравюры, монотипии, картонографии и многое другое (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов в Центре межкультурных коммуникаций Челябинской областной Публичной библиотеки состоится занятие в бесплатном языковом клубе «Трасянка» по изучению белорусского языка (Челябинск, проспект Ленина, д. 60). Ведущая встречи – Юлия Геращенко, руководитель Белорусской автономии города Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения

ДЛЯ СПРАВКИ

11 января – Международный день «спасибо».

11 января - День заповедников и национальных парков России.

11 января в народном календаре – Страшный день.

11 января 1917 года на территории России создан первый заповедник – Баргузинский.

11 января 1919 года Совнарком принял декрет о введении продразверстки.

11 января 1957 года руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк».

11 января 1960 года в СССР создан Центр подготовки космонавтов.