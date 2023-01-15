Анонсы событий и мероприятий на 16 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 января.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 13 часов в ЮУрГАУ состоится презентация книги «Мы - дети войны». Автор - выпускник вуза, бывший директор птицефабрики Челябинской Владимир Мурашов (Челябинск, пр. Ленина, д. 75).

В детских библиотеках Челябинска продолжаются встречи проекта «Библионяня». Самых маленьких читателей в возрасте от 1,5 до трех лет и их родителей ждут на развивающие занятия и физкультминутки.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 января - День Ледовара.

16 января - Всемирный день «The Beatles».

16 января по народному календарю – Гордеев день.