Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 мая.

На стадионе «Олимп» (Челябинская область, Долгодеревенское, ул. 1 Мая) пройдет Областная летняя Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в спортивном мероприятии примет участие 31 команда из 11 муниципальных районов и городских округов Челябинской области. В общей сложности за медали поборются 155 детей.

Продолжит свою работу ярмарка фермерских товаров. Мероприятие организуется региональным центром «Мой бизнес». Время работы ярмарки 9:00 до 19:00 (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»).

В Южно-Уральском государственном университете продолжит работу VII студенческая конференция «Астероидная безопасность» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, ауд. 1007).

В 10 часов 15 минут состоится торжественное открытие конференции «Русская духовная культура: от традиции к современности» в рамках XXI Славянского научного собора. В программе: пленарное заседание и концерт (Институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, первый корпус, Концертный зал им. М. Д. Смирнова ). Полная программа опубликована на сайте митрополии.

В Челябинске при участии киностудии «Союзмультфильм» стартует Фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест».

В программе 17 мая:

- в 15 часов открытие выставки, посвященной творчеству легендарного художника и режиссера Федора Хитрука, автора таких фильмов как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни пух» (ДХШИ, ул.40-летия Октября, 21);

- в 18 часов состоится официальное открытие «Мульти-Пульти Феста» в кинотеатре «Импульс». Откроет фестиваль генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную регистрации бракосочетаний в День семьи, любви и верности. Спикером пресс-конференции станет Людмила Рерих, председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 мая - День рождения Интернета.

17 мая - Праздник жареной скорлупы.

17 мая - День окарин, дудок и свистелок в своё удовольствие.

17 мая - День пульмонолога.

17 мая - Всемирный день канцтоваров.

17 мая - Всемирный день ориентирования.

17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.