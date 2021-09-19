Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 сентября.

В 13 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

Состоится презентация портрета паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной, который подготовили в качестве подарка спортсменке активисты ОНФ и художники команды «Граффити Россия» (участники встречаются в исполкоме Народного фронта по ул. Цвиллинга, 20).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 сентября - День рекрутера в России.

20 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Макария Оптинского.

20 сентября - День Республики Южная Осетия.

20 сентября в народном календаре – Луков день.

20 сентября 1802 года - в России учреждены министерства вместо коллегий.

20 сентября 1862 года - в Петербурге открыта первая в России консерватория.