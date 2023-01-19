Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 января.

В 11 часов состоится пресс-конференция «Концерт памяти джазовых музыкантов в Челябинске» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов в Южно-Уральском государственном университете пройдет Китайский новый год. В актовом зале главного корпуса состоится яркая, театрализованная концертная программа с участием иностранных студентов из Китая и приглашенных артистов (Челябинск, пр. Ленина, 76, второй этаж).

В 16 часов состоится обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов 30 минут в Молодёжном состоится премьера чёрной комедии «Человек в закрытой комнате» (18+) по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай. Поставил спектакль главный режиссёр Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Спектакль пройдёт в необычной локации – фойе первого этажа, действие развернётся в дверном проёме (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 19 часов государственный симфонический оркестр Челябинской области в третий раз выступит в московском концертном зале «Зарядье».

В Челябинском мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» открывается выставочный проект «Наука побеждает: атомные маршалы Советского Союза». Выставка продлится по 12 марта (Челябинск, ул. Труда, 183).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, мастер-классы, игры, юбилеи писателей и Международный день Снеговика.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 января 2023 года – День прогулки на свежем воздухе.

20 января - День Республики Крым.

20 января - День осведомленности о пингвинах.

20 января - Всемирный день любителей сыра.

20 января в православном календаре – Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20 января в народном календаре – Иван Бражник.