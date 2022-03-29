Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 марта.

В 10 часов 30 минут на YouTube-канале Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится онлайн-лекция, посвященная литературе Исландии. Спикер встречи – доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Александр Полушкин.

В 11 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM онлайн-конференцию, посвящённую теме кибербезопасности в Челябинской области.

С 13 до 15 часов состоится первое организационное заседание Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, малый зал правительства Челябинской области, третий этаж).

В 13 часов в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная международному форуму Российского движения школьников, который пройдет в Крыму в МДЦ «Артек» с первого по четвертое апреля 2022 года. Аккредитация на странице пресс-центр ТАСС.

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит победителей и участников международной премии «Мы ВМЕСТЕ». Премия предназначена для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям, улучшение качества жизни, и посвящена достижению национальных целей развития страны (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 14 часов в ЮУрГУ состоится открытие выставки «Лики Евразии: тысячелетняя история зеркала». На ней представят более 50 зеркал - возрастом от 2,5 тысяч до ста лет - из частных собраний и музейных коллекций. У гостей выставки если уникальная возможность увидеть изысканные средневековые китайские, лаконичные металлические зеркала древних кочевников Урала и оправленные изящными рамами зеркала прошлого века, а также множество историй, связанных с зеркалами и их историей (Челябинск, пр. Ленина 76, главный корпус ЮУрГУ, ауд. 018-020).

В 16 часов состоится открытие международной выставки шаржа и карикатуры «КАРИКартУРА», посвященной Международному дню смеха (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 16 часов состоится открытие персональной выставки челябинского художника - Марии Шредер «На крыльях дня и ночи», в экспозицию вошли живописные работы и арт-объекты (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 18 часов в рамках Театральной Манекениады состоится спецпоказ фильма «Сядь за руль моей машины» (Челябинск, ул. Пушкина, д, 64).

В 18 часов в рамках Театральной Манекениады состоится спектакль, шоу одинокой женщины «Марлен» (Челябинск, ул. Пушкина, д, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 марта - День прогулки по парку.

30 марта в календаре праздников славян – Ладодение.

30 марта в народном календаре – Алексей Теплый.

30 марта 1867 года был подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.