Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое октября.

В 10 часов состоится рабочая встреча председателя Комитета мобилизационной работы Челябинской области Малышева, вице-губернатора Алексея Фартыгина с представителями компаний для разъяснений вопросов организации частичной мобилизации сотрудников (Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, ЮУТПП, шестой этаж, актовый зал)

В 11 часов стартует акция министерства культуры Челябинской области «Культура Южного Урала – защитникам нашей страны». Представители учреждений культуры во главе с министром культуры Алексеем Бетехтиным ждут всех желающих присоединиться к сбору спальных мешков и туристических ковриков для мобилизованных южноуральцев (Челябинск, ул. Свободы 153, РИК «Единая Россия»).

В 14 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева посетит детский технопарк «Кванториум», где юные изобретатели презентуют устройства для реабилитации, которые они изготовили по просьбе врачей Челябинской областной больницы Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, Кванториум).

В 15 часов на территории у Детской филармонии Челябинской области состоится торжественная церемония посадки деревьев, посвященная первой годовщине работы молодого культурного учреждения. К высадке подготовлены семь деревьев разных сортов - по количеству творческих студий Детской филармонии (ул. Солнечная, 5).

В 15 часов в Молодёжном отделе Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет встреча с молодой писательницей, поэтессой и автором текстов песен из Челябинска Женей Калининой (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 октября - Всемирный день животных.

4 октября - День Космических войск.

4 октября - День гражданской обороны МЧС России.

4 октября по народному календарю – Кондрат да Ипат.

4 октября 1582 года по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, названный по имени папы григорианским.

4 октября 1957 года на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли.