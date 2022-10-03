03.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)
03.10.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
03.10.2022
Комплекс первый для занятий дома или на улице
03.10.2022
Подельника Чернобровина отправили в колонию
03.10.2022
Пруд в Златоусте освободили от еще почти ста тысяч кубометров донных отложений
03.10.2022
Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году
Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)
02.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)
30.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
29.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября (18+)
28.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022