Анонсы событий и мероприятий на День России (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы праздничных мероприятий на 12 июня, День России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит праздничный концерт, посвященный Дню России, и вручит государственные награды участникам специальной военной операции (Театр оперы и балета им. М. И. Глинки, пл. Ярославского, 1).

В 12 часов в Кыштымском городском округе начнется традиционный фестиваль «Русский хоровод 2023». В этом году мероприятие пройдёт в посёлке Слюдорудник на территории туристического центра «Провинция». Артисты и зрители будут водить хоровод, изучать старинные русские забавы и игрища, участвовать в богатырских поединках и гулять на ярмарках мастеров декоративно-прикладного творчества.

В 13 часов в челябинском зоопарке проведет открытую прогулку «Красная книга России». Посетители смогут узнать, кто из жителей зоопарка занесен в Красную книгу России, какую роль играют зоопарки в сохранении редких животных и что может сделать каждый из нас, чтобы сохранить природу родного края. Сбор у центральной клумбы.

С 14 до 17 часов в парке им. Ю.А. Гагарина состоится концертная программа «Мы – Россия». Для жителей и гостей города на сцене выступят ведущие коллективы Челябинской области. Гостей события будут развлекать ходулисты с флагами России и гигантские ростовые куклы. Самые юные горожане смогут сделать себе патриотичный аквагрим. Все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть памятные сувениры.

С 11 до 19 часов в парке им. Ю. А. Гагарина будет работать «Сам.Маркет». 155 самозанятых и предпринимателей Челябинской области представят свою авторскую продукцию на ярмарке. Талантливые и креативные жители нашего города презентуют всем желающим свои изделия. В рамках маркета состоятся творческие мастер-классы для взрослых и детей, будет открыта летняя фотозона. Для всех участников маркета в День России проведут розыгрыш hand-made подарков.

Кроме того, всех желающих приглашают на фотовыставку «Россия – это мы!», которая открылась в парке им. Ю.А. Гагарина (от сцены по правой аллее). Посетители парка увидят кадры, рассказывающие о медиках из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, о юных художниках из детской школы искусств, о будущих штурманах авиации, о дирижере Челябинского симфонического оркестра Адике Абдурахманове, о спортсменах из златоустовской «Уралочки», о монахине Феодосии из села Булзи и др. По сути, экспозиция – это собирательный образ нашего региона.

С 12 до 15 часов горсад им. А.С. Пушкина ждет горожан на праздничную программу «Это Родина моя …». Хорошее настроение зрителям будут дарить народные южноуральские коллективы, а дополнят атмосферу праздника харизматичные ходулисты с флагами РФ. Для юных горожан состоятся мастер-классы, активности с аниматорами, аквагрим.

С 12 до 15 часов «Сад Победы» ждёт жителей и гостей города на праздничном концерте «Россия в моём сердце». Для юных зрителей покажут кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Аквагрим, ходулисты, ростовые куклы и весёлые аниматоры также будут встречать и веселить гостей праздника.

С 12 до 15 часов в парке Тищенко детская программа - мастер-класс по плетению браслетов,танцевальный вечер.

С 15 до 19 часов 30 минут на пешеходной улице Кирова пройдет Фестиваль русского фольклора и культуры. Гостей и жителей города приглашают присоединиться к яркому событию, прикоснуться к истории и быту русской культуры и обычаям нашей Родины. Гостей фестиваля ждут мастерские, где можно будет попробовать свои силы в создании традиционного народного костюма в современной интерпретации, валянии из шерсти, изучить старинную вышивку, познакомиться поближе с народными традициями, песнями, инструментами и танцами, принять участие в посиделках, обрядах и традиционных гуляниях.

В 17 часов 30 минут в рамках празднования Дня России пройдет молодёжный фестиваль «Я-Мы-Россия» в Арт-сквере на набережной реки Миасс. На главной сцене фестиваля будет проходить концертная программа, посвященная празднованию «Дня России», в которой примут участие молодежные творческие коллективы города, приглашенные артисты, гости, музыкальная группа. Также на площадке фестиваля будут находиться фотозоны и интерактивные арт-объекты. Программа и дополнительная информация о мероприятии представлена в телеграмм-канале проекта «Время молодых».

В 18 часов в Магнитогорске в парке у Вечного огня начнутся праздничные мероприятия посвященные Дню России.

В 20 часов 30 минут в Арт-сквере на набережной реки Миасс начнется просмотр фильма под открытым небом об истории Южного Урала «Южный Урал Следы веков».