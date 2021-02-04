Коммунальщик-взяточник из Челябинска отправился в СИЗО на два месяца

Челябинец, размахивавший пистолетом в магазине, попал на видео

Анонсы событий и мероприятий на пятое февраля

Экс-мэр Миасса выйдет из колонии и отправится на исправительные работы

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На федеральных трассах в Челябинской области появятся инновационные надземные переходы

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Анонсы событий и мероприятий на пятое февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое февраля.

В 12 часов АиФ Челябинск проведет очно прямую линию со специалистами Отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов 30 минут состоится пресс-конференция по вопросу предстоящих выборов ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета медицинского университета (ул. Воровского, д. 64, ЮУГМУ, первый этаж, кабинет ректора).

В 19 часов состоится лекция руководителя миссионерского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви Путника Константина Владимировича «Неоязычество в современной России» (Свердловский проспект, 59А, первый этаж, конференц-зал Александровского просветительского центра).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 февраля в католическом календаре - День памяти святой Агаты.

5 февраля в народном календаре – Агафий-полухлебник.

5 февраля 1901 года в Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

5 февраля 1919 года открылась первая пассажирская авиалиния.

5 февраля 1928 года впервые искусственным путем получен витамин D.