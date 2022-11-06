Анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября.

В 10 часов начнется аппаратное совещание главы Челябинского городского округа. Трансляция – в эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 13 часов 30 минут губернатор Алексей Текслер проведет церемонию вручения премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 15 часов состоится исторический урок-лекторий «Слово во славу единства», посвящённый истории праздника Дня народного единства (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70А, библиотека № 8).

Афиша детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

7 ноября - в 1917 году произошла Великая Октябрьская революция.

7 ноября в народном календаре – Дедовские плачи.

7 ноября 1902 года - День рождения вытрезвителя.

7 ноября 1918 года - выпущены первые марки Советской России.

7 ноября 1941 года состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве.