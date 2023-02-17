Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») отправил в Чел
17.02.2023

УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.02.2023

Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.02.2023

Челябинская область готова стать ведущим производителем инструмента для станков в стране
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.02.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

Сериал «‎Фишер»‎ стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: Челябинский зоопарк

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 18 и 19 февраля.

18 февраля, суббота

В 10 часов 30 минут в Челябинской областной Публичной библиотеке состоится мероприятие, посвященное 110-летию со Дня рождения Виктора Драгунского, классика советской детской литературы, автора повестей и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл «Денискины рассказы» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, выставочный зал, третий этаж).

В 12 часов начнется серия мастер-классов, которые организует Челябинская централизованная клубная система для взрослых и детей в доме Деда Мороза (ледовый городок на площади Революции Челябинска).

С 12 до 14 часов - мастер-класс «Сказочная рыбка», лепка из солёного теста.

С 14 до 16 часов - мастер-класс «Морские обитатели», изготовление закладки.

С 16 до 18 часов - мастер-класс «Водяной кролик», новогодняя открытка.

В 12 часов Культурный центр «Новый Акрополь» и Центральная библиотека им. А. С. Пушкина открывают выставку «Древний Египет: цивилизация в долине Нила – цветок в пустыне», посвящённую наследию одной из величайших и самых загадочных цивилизаций в мировой истории. Выставка создана специально для слепых и слабовидящих, но будет интересна и зрячим (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69, Пушкинский зал Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

На торжественном открытии выставки выступят солисты челябинской филармонии Наталья Гущина (фортепиано) и Дмитрий Чернов (классическая гитара).

Помимо познавательной экскурсии по выставке, всех слабовидящих и слепых посетителей ждут в этот день подарки, сделанные волонтёрами.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» - «Зазеркалье или достоверность?! Судьба и творчество художественных династий» состоится финальная лекция, которую проведет куратор выставочного проекта Наталья Козлова. Слушатели углубятся в вопрос разности поколений художников, полнее раскроют для себя мир изобразительного искусства и проблематики в нем вопроса поколений (Челябинск, пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е. В. Александрова).

В 15 часов состоится финал XVI Фестиваля танцев студенческих отрядов (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, актовый зал главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета).

В 16 часов в Челябинской областной Публичной библиотеке состоится творческая встреча с челябинским художником Ильёй Фроловым. Его работы представлены на вернисаже «Малахит» в читальном зале Отдела литературы по искусству (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж).

В 17 часов начнутся финальные бои чемпионата и первенства Уральского федерального округа среди женщин всех возрастов (Челябинск, ул. Коммуны, 98А, СК «Динамо»).

В 18 часов театр-студия «Стрекоза» представит музыкально-пластическую постановку «Я - они, они - не я» (ул. Тухачевского, 3, ДК «Станкомаш», малахитовый зал).

В 18 часов состоится МетеоритФЕСТ, посвященный 10-летию падения Челябинского метеорита (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, площадь у ЮУрГУ).

В 17 часов 30 минут - общий сбор у памятника студенту (вход в студенческий сквер в районе амфитеатра со стороны ул. Сони Кривой).

В 17 часов 40 минут – пресс-подход к вице-губернатору, гендиректору АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» и представителю компании «Студия решений» по вопросам организации 3d-mapping show.

В 18 часов - прологовое шоу.

В 18 часов пять минут – открытие МетеоритФЕСТа.

В 18 часов 15 минут - выступление черлидинг-команды и символа ХК «Трактор».

В 18 часов 20 минут - подведение итогов розыгрыша и конкурса «Метеорит - моя история».

В 18 часов 30 минут - шоу барабанщиков The Noize, которые выступали на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

В 18 часов 50 минут - 3D-mapping шоу на фасаде ЮУрГУ – красивая музыкальная история о путешествии метеорита и его приключениях в Челябинске.

В 19 часов - Подведение итогов розыгрыша и конкурса «Метеорит - моя история», благодарности организаторам.

В 19 часов пять минут - Паркур-шоу.

В 19 часов 10 минут - Световой флешмоб.

В 19 часов 20 минут - Итоговое награждение победителей розыгрыша и конкурса «Метеорит - моя история».

В 19 часов 30 минут - 3D-шоу.

С 19 часов 35 минут до 20 часов - работа DJ.

В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре состоится премьера спектакля о мужском одиночестве по пьесе Константина Стешика «Друг мой» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

19 февраля, воскресенье

В 11 часов 30 минут состоится IV Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках на кубок митрополита Челябинского и Миасского.

В 11 часов 30 минут - начало работы интерактивных зон для зрителей в холле арены.

В 12 часов - начало игр взрослых команд.

В 13 часов – открытие турнира и начало игр детских команд.

В 12 часов начнется серия мастер-классов, которые организует Челябинская централизованная клубная система для взрослых и детей в доме Деда Мороза (ледовый городок на площади Революции Челябинска).

С 12 до 14 часов - мастер-класс «Парусник», аппликация.

С 14 до 16 часов - мастер-класс «Новогодний календарь».

С 16 до 18 часов - мастер-класс по живописи «Русалка».

В 12 часов в Челябинской областной Публичной библиотеке на встрече участников клуба «Интересные люди» художница Ксения Тропина расскажет о самых известных художниках-абстракционистах, о принципах направления и выразительных средствах (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, зал литературы по искусству, второй этаж).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств состоится интерактивная лекция-дегустация «Для настоящих мужчин. Советские одеколоны». Лекцию проведет коллекционер и искусствовед Галия Малоушкина». Гости музея узнают, в чем выражается неповторимый стиль советской парфюмерии, как выбирались название для духов, почему одеколон «Тройной» и многое другое (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 февраля - День органов внутренних дел на транспорте в России.

18 февраля – Международный День батарейки.

18 февраля - День вещевой и продовольственной службы ВС РФ.

18 февраля 2023 года в календаре православных праздников - Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

18 февраля в народном календаре - Агафья Коровница, Голодуха.

18 февраля в календаре праздников славян - Троян Зимний.

18 февраля 1911 года впервые осуществлена доставка почты самолетом.

18 февраля 1930 года открыта планета Плутон.

18 февраля 1960 года состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр.

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

19 февраля - День орнитолога в России.

19 февраля в народном календаре Вукол Телятник, Жуколы.

19 февраля 1855 года - День рождения синоптической карты.

Автор: Любовь Юрина
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17.02.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первые два общежития межуниверситетского кампуса в Челябинске будут сданы до первого марта 2024 г
17.02.2023

Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.02.2023

Челябинская область готова стать ведущим производителем инструмента для станков в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.02.2023 20:13

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17.02.2023 19:02

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17.02.2023 17:56

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17.02.2023 17:02

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17.02.2023 16:58

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17.02.2023 16:56

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17.02.2023 16:49

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Южноуральские спортсмены поделились своей кровью

16.02.2023 12:35

Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет

16.02.2023 12:29

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в связи с МетеоритФестом в Челябинске

16.02.2023 12:23

В Магнитогорске следователь с душой музыканта посвятил песню героям афганской войны

16.02.2023 12:15

УФСБ России по Челябинской области – 89 лет

16.02.2023 11:57

Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ

16.02.2023 11:44

Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

16.02.2023 11:31

«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

16.02.2023 11:16

Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой

16.02.2023 11:07

Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра

16.02.2023 11:03

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023 11:00

Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности

16.02.2023 10:36

ММК повышает энергоэффективность производства

16.02.2023 10:09

Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России

16.02.2023 09:44

Весной начнутся продажи мотосёрфов, сделанных в Челябинской области

16.02.2023 09:32

На базе челябинского завода "Полет" откроют технопарк для производства беспилотников

15.02.2023 23:17

В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»

15.02.2023 18:52

Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года

15.02.2023 18:30

Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь

15.02.2023 18:06

В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец

15.02.2023 18:02

В четверг в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

15.02.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)

15.02.2023 17:01

Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

15.02.2023 16:44

Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране

15.02.2023 16:30

На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой

15.02.2023 16:27

На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

15.02.2023 16:18

В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей

15.02.2023 15:52

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин

15.02.2023 15:32

Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта

15.02.2023 15:14

Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале

15.02.2023 14:50

ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании

15.02.2023 14:40

В Озерске родился кенгуренок

15.02.2023 14:18

Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых

15.02.2023 14:10

Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

15.02.2023 13:50

Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток

15.02.2023 13:25

«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев

15.02.2023 13:18

Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 года колонии

15.02.2023 13:12

Правительство Челябинской области не смогло оспорить решение суда об аресте 131 квартиры

15.02.2023 12:55

Чебаркулец до смерти избил парализованную мать

15.02.2023 12:45

Падение челябинского метеорита спровоцировало бешеный всплеск телефонной активности в регионе

15.02.2023 12:42

«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии

15.02.2023 12:36

Молодёжный театр приглашает на премьеру спектакля «Друг мой» (16+)

15.02.2023 12:12

Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей

15.02.2023 12:01

В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского

15.02.2023 11:43

Челябинск готовится к съемкам фильма о падении метеорита

15.02.2023 11:24

В Челябинской области видеокамеры начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей

15.02.2023 11:12

Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку

15.02.2023 11:05

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023 10:45

Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса

14.02.2023 20:54

В среду в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

14.02.2023 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)

14.02.2023 20:34

У православных 15 февраля двунадесятый праздник - Сретение Господне

14.02.2023 19:46

Спасателям Челябинской области будут выплачивать надбавку за выслугу лет

14.02.2023 17:54

Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио

14.02.2023 17:42

Урок-посвящение о Петре Первом от «Золотого петушка»