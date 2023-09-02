Анонсы событий и мероприятий на выходные, 2 и 3 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 2 и 3 сентября.

В Челябинске пройдет CHE_market - один из самых крупных на Урале маркетов мастеров хэндмэйда. Гостей ждёт творческая атмосфера, вкусная еда, украшения, новые коллекции одежды, предметы интерьера и еще тысячи вещей от местных мастеров, сделанные своими руками (пр. Ленина, 35).

2 сентября

В Магнитогорске пройдет масштабное мероприятие «Лидер города М 2023». На территории городского курорта «Притяжение» состоится музыкальный фестиваль, будет организована работа творческих и интерактивных площадок от общественных объединений и администрации города. На протяжении 5 часов на главной сцене в локации «Амфитеатр» гостей будут радовать своим творчеством музыкальные группы.

В парке Гагарина развернутся экспозиции челябинских общественных организаций, национально культурных центров, патриотических объединений и благотворительных фондов. По многолетней традиции, Вернисаж «Верь в Челябинск» открывает череду мероприятий, посвященных Дню города. Посетителей ждут мастер-классы, консультации специалистов, выступления спортсменов, викторины, конкурсы, танцевальные флешмобы. На сцене выступят творческие коллективы.

С 12 до 16 часов в Летнем театре парка Гагарина состоится ежегодный фестиваль «Челябинск хлебосольный». Будут представлены выставки славянских, башкирских, татарских и других национально-культурных объединений Челябинской области.

С 12 до 16 часов в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске пройдёт ежегодный большой фестиваль волонтёров Южного Урала. В этом году фестиваль будет проходить не только в Челябинске, но также в Озёрске и Магнитогорске.

В 12 часов в Челябинске начнется военно-исторический фестиваль «Уральские герои». В рамках фестиваля запланировано проведение военно-исторических реконструкций, посвящённых событиям Великой Отечественной Войны, Афганской войны и гражданской войны на подступах к Челябинску 1919 года. На мероприятии будет интересно как взрослым, так и детям (ул. Героев Танкограда, 23, территория сквера Никольская роща).

В 13 часов в челябинском зоопарке состоится медвежья рыбалка. В программе уже полюбившиеся хиты: прыжки с брызгами, прыжки без брызг, скоростные заплывы, барахтанье и демонстрация медвежьих пяточек (ул. Труда, 191).

С 12 до 18 часов на Кировке пройдёт XVIII Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». В программе: книжная ярмарка, игры, мастер-классы для взрослых и детей, моноспектакль, интересные лекции и многое другое. Торжественное открытие запланировано на 14 часов.

С 12 до 18 часов в Челябинске пройдет «Уютный своп», где каждый сможет поменяться книгами и небольшими предметами декора. При хорошей погоде на ул. Кирова (площадка около Альфа-Банка), а если пойдет дождь - Отдел электронных ресурсов Публичной библиотеки (пр. Ленина, 60).

В 16 часов в рамках Фестиваля книги и чтения «Челябинск читающий» состоится пешеходная экспресс-прогулка «Площадь Искусств – 360°». Встреча с гидом возле памятника М. Глинке на площади Искусств

В 17 часов 30 минут в Молодежном театре открывается выставка работ челябинского фотографа Кати Васильевой «Средневековый Я» (ул. Кирова, 116).

В 20 часов в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом состоится премьера фильма «Чёрные ножи – освободители Европы». Картина посвящена восьмидесятилетию Уральского добровольческого танкового корпуса.

В 21 час в летнем кинотеатре парка им. Гагарина показ фильма «Последнее испытание». В центре сюжета — захват заложников на премьере мюзикла. Сценарий основан на реальных событиях. Организаторы предлагают взять с собой зонт, сухую подстилку, плед и термос с тёплым чаем.

3 сентября

В 12 часов в Публичной библиотеке состоится лекция и мастер-класс «Фрида Кало». Фрида Кало – мексиканская художница, чьё искусство посвящено культуре народов доколумбовой Америки, символам и фетишам. После дискуссии участники создадут картину в стиле Фриды. Запись по телефону 8 (351) 266-01-99 (пр. Ленина, 60).

С 12 часов 30 минут до 21 часа в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске пройдет джазовый марафон «Какой удивительный мир»

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 сентября - День патрульно-постовой службы МВД РФ (День ППС).

2 сентября - День психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ.

2 сентября - День российской гвардии.

2 сентября - День свободного ветра в крыльях.

2 сентября - Всемирный день кокоса.

2 сентября - Всемирный день бороды.

2 сентября - Международный день бекона.

2 сентября - День прокола ушей.

2 сентября - Международный день стервятника.

2 сентября 1834 года в США запатентован револьвер.

2 сентября 1941 года в Москве состоялось открытие концертного зала имени Чайковского.

2 сентября 1958 года в Китае началось телевизионное вещание.

2 сентября 1969 года в лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между двумя компьютерами.

2 сентября 1971 года Объединенная Арабская Республика разделилась на Египет и Сирию.

3 сентября - День окончания Второй мировой войны.

3 сентября - День озера Байкал.

3 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности (День нефтяника).

3 сентября - Шуфутинов день.

3 сентября - День рождения бюстгальтера.

3 сентября - День открытия новых дверей.

3 сентября - День сорвавшихся с резьбы.

3 сентября - День открытия уникальности ДНК.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября - День народов Среднего Урала.

3 сентября 301 года основано самое старое государство Европы - Сан-Марино.

3 сентября 1875 года в Москве началось строительство Государственного исторического музея.

3 сентября 1912 года в Англии открылся первый в мире консервный завод.

3 сентября 1932 года началось строительство канала Москва-Волга.