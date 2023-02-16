Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в связи с МетеоритФестом в Челябинске

В Челябинске в связи с проведением фестиваля, посвященного десятилетию со дня падения метеорита, в пятницу и субботу, 17 и 18 февраля, ограничат движение транспорта, в том числе общественного.

Напомним, МетеоритФест состоится на площади у главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (проспект Ленина,76) в субботу, 18 февраля, в 18 часов (6+, вход свободный).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 17 февраля с 7.00 до 20.00 будет закрыто движение по 2-му Институтскому переулку, от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

В субботу, 18 февраля, с 16.00 до 21.00 движение закроют по проспекту Ленина, на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой.

В день мероприятия, 18 февраля, общественный транспорт будет следовать в объезд закрытого участка по следующим маршрутам:

Автобусы:

№2 «Мехколонна - Петра Столыпина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая, ул. Худякова;

№4 «Ул. Мамина - Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№15 «ЧМК - Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№33 «Фатеевка - Парк Гагарина»: ул. Курчатова, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№81 «Чистопольская - Парк Гагарина»: ул. Доватора, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№123 «Копейск (автовокзал) - Челябинск (Парк Гагарина)»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№483 «Старокамышинск — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая.

Троллейбусы:

№10 «Солнечный берег - Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина;

№19 «Первоозерный - Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина.