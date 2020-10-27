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Подтвердили не готовность

Автомобилисты Челябинска жалуются на плохую очистку дорог от снега и наледи

Общество
Сегодня, 11:45
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Автор: 
Инна Шемаева

На дорогах Челябинска сохраняется напряженная обстановка. Транспорт стоит в пробках из-за гололеда. Движение затруднено во всех районах города. У подрядчиков оказалась готова не вся техника, чтобы бороться со снегом и наледью на проезжей части.

В редакцию агентства обратился автомобилист Владимир, который пожаловался на то, что в Ленинском районе Челябинска на дорогах не заметил снегоуборочной техники.

«Дороги от снега никто не чистил, они ничем не посыпаны, страшный гололед. Все едут со скоростью не больше 30 километров. В итоге образовалась огромная пробка, из-за которой я опоздал на учебу», - рассказал водитель Владимир.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, сегодня на улицах города работает 148 единиц техники. Ей помогают 253 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров, сбор и вывоз снега.

Исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин рассказал, что в Челябинске к работе в зимних условиях готова только половина техники. Подрядчикам выдано предписание завершить все подготовительные работы к первому ноября.

Челябинских автомобилистов соблюдать ПДД, учитывать дорожную обстановку, а также поменять резину на автомобилях с летней на зимнюю.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
уборка снега
Челябинск
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