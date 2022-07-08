Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы вошло в заключительную фазу

В Челябинске вошло в заключительную фазу благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Советского района Владислав Макаров, который вместе с представителями управления архитектуры и градостроительства, Агентства инновационного и инвестиционного развития, проектных и подрядных организаций, а также структур техконтроля принял участие в выездном совещании на объекте.

«Монтаж наружного освещения и пуско-наладочные работы завершены, идет процесс приемки. Выполнены основные объемы работ по замене покрытий. Вскоре будут заасфальтированы велодорожки, парковочные карманы и места примыканий старых и новых тротуаров. По укладке плитки остались незначительные, но сложные участки, которые требуют от подрядчиков дополнительной отдачи», - рассказал Владислав Макаров.

Малые архитектурные формы, по словам главы Советского района, полностью изготовлены и готовы к установке. Параллельно ведется работа с собственниками нежилых помещений первых этажей с целью приведения их входных групп в надлежащее состояние.

Напомним, благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы ведется на участке от Тимирязева до Плеханова. Это второй этап преображения Свободы. Данная пешеходная зона вошла благоустраивается по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы здесь стартовали весной и, согласно условиям контракта, должны быть закончены к первому августа.

Первый этап реконструкции пешеходной зоны по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, был реализован в Советском районе Челябинска в прошлом году – по программе инициативного бюджетирования.