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Более 27 тысяч южноуральцев справились с ковидом

Более 27 тысяч южноуральцев справились с ковидом

За весь период пандемии 27 тысяч 188 жителей Челябинской области справились с коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне выписаны 383 пациента с ковидом (днем ранее выздоровели 379 человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлено 302 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее было 303). С начала пандемии в области зарегистрировано в общей сложности 41 тысяча 471 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 16 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее также 16). Десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 508 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 660 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 848 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 18 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 734 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 831).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.